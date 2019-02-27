Новинки концертного зала "Зарядье" в сезоне 2019 - 2020: Гастроли Мариинского театра, экскурсии в закулисье и сиденья-подушки для детей

С 1 марта (точнее - в 0.00 ночи с 28 февраля на 1 марта) на официальном сайте Московского концертного зала "Зарядье" (zaryadyehall.com) открывается продажа билетов на сезон 2019 - 2020. Зрители могут уже сейчас посмотреть афишу предстоящих концертов и шоу, заказать билеты, к примеру, на рождественские представления следующего года. Цена в зависимости от мероприятия - от 200 - 300 рублей до 2000 - 3000 рублей и выше. При покупке четырёх и более электронных билетов положены специальные скидки. О новинках второго концертного сезона журналистам рассказала директор зала "Зарядье" Ольга Жукова.

КОНЦЕРТЫ И ПРЕМЬЕРЫ

Одной из главных в программе по-прежнему будет музыка эпохи барокко. Громкой премьерой сентября 2019 года станет серия концертов с ранее не звучавшей в России музыкой Монтеверди в исполнении хора Монтеверди с дирижером Джоном Элиотом Гардинером из Великобритании. Зрители услышат также старинную венецианскую и римскую музыку.

Ещё одна фишка - гастроли Мариинского театра. Программу составлял лично худрук Валерий Гергиев. Маэстро откроет второй сезон "Зарядья" в День города, 7 сентября 2019 года, с оркестром и солистами Мариинского театра. На сцене Большого зала пройдет опера «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. Далее в афише - фестиваль классической музыки, Рождественский концерт, два концерта из серии "Лики пианизма".

Из зарубежных коллективов в Москву приедут оркестр "Столетие" (L'Orchestre du Centenaire) из Франции, оркестр «Амстердам симфониетта», один из лучших оркестров мира Будапештский фестивальный оркестр и оркестр Чешской филармонии.

Одно из недавних новшеств - фойе зала украсили 10 скульптур известных композиторов и музыкантов. Среди них - Мстислав Ростропович, Сергей Прокофьев, Дмитрий ШостаковичФото: Светлана ВОЛКОВА

Среди постоянных исполнителей концертного зала остаются и лучшие камерные и симфонические российские оркестры. В новом сезоне зрители услышат и увидят Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым, Государственный академический симфонический оркестр с дирижером Владимиром Юровским, Национальный филармонический оркестр России с Владимиром Спиваковым, "Новую Россию" с Юрием Башметом и MusicAeterna с Теодором Курентзисом.

В декабре 2019-го на главной сцене зала пройдёт детский рождественский спектакль с участием известного артиста балета Сергея Полунина. Название постановки пока обсуждается. Также в программе для детей - представления с участием артиста Сергея Безрукова, спектакли "Снежная королева", "Маугли" с музыкой композитора Софии Губайдуллиной из всем известного мультфильма "Маугли", снятого в 1967 - 1971 годах.

ОТКРЫТИЕ ОРГАНА

Пожалуй, самым важным событием второго сезона станет инаугурация органа. Напомним, гигантский инструмент с 85 регистрами создан мастерами французской фирмы Mühleisen. Это будет один из самых больших в России и Европе органов. В "Зарядье" его станут собирать вручную специалисты из Франции. Для этого придётся на два месяца - с июля по сентябрь - полностью закрыть концертный зал. Затем с сентября по декабрь этого года инструмент будут настраивать. Все это время залы "Зарядья"'будут работать в обычном режиме.

Впервые орган прозвучит на специальной инаугурации в необычный день високосного 2020 года - 29 февраля. По словам Ольги Жуковой, в первом органном концерте пригласили участвовать органистов главных соборов Парижа - Оливье Латри, Тьерри Эскеш, Габриэль Маргьери и Тома Оспиталь. А в афише концерты с органом появятся в следующем сезоне 2020 - 2021.

НОВЫЕ УСЛУГИ

С 1 марта этого года появится новинка для зрителей - три вида экскурсий в закулисье зала и даже под сцену-трансформер. Их будут проводить сотрудники зала и архитекторы, авторы проекта здания. Отдельные экскурсии сделают для студентов-проектировщиков, а для всех желающих - обзорная прогулка по залу или экскурсия с показом трансформации зрительных рядов. Цена - 500 - 1500 рублей в зависимости от программы, для льготников - 300 рублей. Билеты можно купить на сайте зала уже с 1 марта.

С апреля на сайте концертного зала "Зарядье" начнутся прямые трансляции концертов. Кроме того, с мая, как только потеплеет, такие же трансляции будут крутить и на медиа-фасаде зала со стороны парка. Здесь до 500 зрителей могут смотреть их бесплатно на улице в малом амфитеатре.

С июня около здания откроется летнее кафе с верандой. А в парке в Большом амфитеатре на уличной сцене планируется проводить летний фестиваль классической музыки.

ЧТО ЕЩЁ

- На сайте зала "Зарядье" теперь можно бесплатно скачать и распечатать программку концерта. Ссылка вывешена в электронной афише под названием мероприятия.

- В скором времени для маленьких зрителей зала появятся специальные сиденья-"подушки". Их можно будет ставить на обычное зрительское кресло, чтобы ребёнок, сидя на "подушке", мог свободно увидеть сцену. А родителям больше не придётся для этого сажать детей на свои колени.

- Над сценой в Большом зале во время исполнения произведений на иностранных языках запустят субтитры - бегущую строку с переводом.