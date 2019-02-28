Московский зоопарк переходит на весенний режим работы

Погулять по территории зоопарка можно будет ежедневно с 9.00 до 18.00. Это на час дольше.

- С приходом весны Московский зоопарк будет работать в новом режиме: это связано, прежде всего, с увеличением светового дня, - объяснили в пресс-службе Московского зоопарка. - Кассы будут работать с 9.00 до 17.00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход на территорию.

Весной многие животные становятся более активными, поэтому посетители смогут посмотреть, как эффектно ухаживают за самками самцы черных лебедей, японских журавлей, фазанов. А также увидеть, как густой зимний мех на более легкий меняют дальневосточный леопард, рыси, амурские тигры и пума. Своим появлением уже радует манул.

В это же время в оранжереях зоопарка выращивают цветы для клумб на территории и возле Дома Клюева. В скором времени там появятся еще и уютные кресла для посетителей и открытая веранда зоопарковской столовой, где можно покушать, наслаждаясь пением птиц и весенним солнцем.

К пробуждению готовятся и тушканчики, которые зимовали в специальных холодильных камерах. Их разбудят в середине марта. Позже проснутся ежики, тенреки, сони. С появлением солнца выйдут еноты-полоскуны и енотовидные собаки. И только к концу апреля проснутся сурки.

- Бурая медведицы Роза и ее гималайские сородичи проснутся ближе к концу марта, - говорят в столичном зоопарке.

Слоны пока останутся в вольерах, им нужна стабильная плюсовая температура. Фламинго и равнинные гориллы выйдут на прогулку не раньше середины мая.