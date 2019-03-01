Весна в Москве: распустились тюльпаны, птиц ждут с салом

Тюльпаны и сакура

Весна в первую очередь заходит в «Аптекарский огород» в Ботаническом саду МГУ. Там распустились подснежники и начала работу выставка «Репетиция весны». Это 10 000 тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилий, ландышей. На два месяца раньше расцвели вишня, сакура, магнолии.

- Каждый сезон мы показываем самые модные и эффектные сорта тюльпанов. Удивят не только гаммой оттенков, но и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя, - рассказывают в пресс-службе «Аптекарского огорода» в Ботаническом саду МГУ.

ГДЕ: ул. Проспект мира, д. 26, стр. 1. Ближайшая станция метро «Проспект Мира».

КОГДА: с 10.00 до 20.00, а по четвергам, пятницам и субботам — с 10.00 до 1.00.

СТОИМОСТЬ: 300 рублей — полный, 200 рублей — льготный, 50 рублей - с 20.00 до 1.00 (в это время вход с Грохольского переулка).

В «Аптекарском огороде» начала работу выставка «Репетиция весны». Фото пресс-службы

Экзотические растения и утки

На «Городской ферме» на ВДНХ утки уже окружили пруд, в вольере гуляют овечки с новорожденной малышкой Любашей, имя которой москвичи выбирали в соцсетях. На прогулку выходит альпака Дося, которая уже стала звездой фотоснимков. Посетителям так и хочется угостить ее яблочками, но со своим кормом на ферму нельзя.

- Порционные угощения для животных можно приобрести в хлеву, - говорят на «Городской ферме» на ВДНХ.

Также можно поиграть с кроликами, осликами и енотами. И посетить оранжерею, где собраны экзотические растения, а также оливковое дерево, лавр благородный, фейхоа, мушмула, инжир, бамбук, камелия, лаванда, розмарин и цитрусовые.

ГДЕ: проспект Мира, 119/224. Ближайшая станция метро «ВДНХ» или «Алексеевская».

КОГДА: вторник, среда, четверг, пятница — с 10.30 до 18.30, суббота, воскресенье — c 10.30 до 19.30, понедельник — выходной.

Родились пингвины и бакланы

Активизируется жизнь в зоопарке. C 1 марта гулять там теперь можно на час дольше — с 9.00 до 18.00. Первыми вестниками весны стали детеныши, родившиеся у пингвинов Гумбольдта и больших бакланов.

- Выходить из своих норок пингвинята начнут ближе к середине марта, тогда наши посетители смогут разглядеть их во всей красе, - рассказали в Московском зоопарке. - Пока что полюбоваться на дружную семью бакланов можно в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зоопарка.

В Московском зоопарке похвастались птенцом пингвина. Фото пресс-службы

Весна уже наступила на «Большом пруду», хотя там еще лед и снежные сугробы по берегам. Но у черных лебедей и лебедей-шипунов, казарок, мандаринок, огарей уже начался брачный период. Чувствуют приближение весны и обитатели «Скалы хищных птиц» - белоголовые сипы начали обустраивать гнезда. Уже можно увидеть, как густой зимний мех на более легкий меняют дальневосточный леопард, рыси, амурские тигры и пума. Своим появлением уже радует манул.

А вот сурки (их трое) должны проснуться к концу марта. Сначала выйдет Арчи, проверит, есть ли солнце, первая зеленая травка, проснулись ли мухи и жуки. Если все в порядке, то тогда сурок спустится за своими подружками.

ГДЕ: Большая Грузинская улица, 1. Ближайшая станция метро «Баррикадная».

КОГДА: ежедневно с 9.00 до 17.00.

СТОИМОСТЬ: 500 рублей, детям до 18 лет — бесплатно.

Птиц ждут с салом

В «Зарядье» появляются первые проталины, в марте здесь ждут птиц с юга — в парке появились кормушки с семенами, зернами, салом и чистой водой. Сейчас наблюдается опадение семян березы, к цветению готовятся соцветия-сережки у орешника. Похоже, что одной из первых цветением порадует зона «степь». У лестничных спусков уже виднеются зеленеющие куртины Ежи сборной и других декоративных злаков. Почки уже набухают на ивах. Сочнее становятся хвойные. Кстати, на набережной всю зиму обитали утки и чайки. Они легко приспособились к местности и сейчас ходят по парку в поисках травы, которая только начинает появляться на свежих проталинах.

ГДЕ: Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город».

КОГДА: круглосуточно.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

Кстати

Весна близко

- до 10 марта на ВДНХ скидки 50% на аренду дорожек для керлинга и площадки для игры в юкигассен, а также на катания на тюбинговой горке «Север»;

- 23 марта в 19.00 в лектории Парка Горького выступит творческий коллектив Art-collage с программой «Весна идет», пропитанную духом распускающихся цветов. Будет классическая музыка, романсы, арии из великих опер и инструментальная музыка. А после концерта можно будет посетить открытую смотровую площадку на крыше арки Главного входа. Билет — 500 рублей.

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