На Сокольнической линии метро 3 марта закроют две станции

В это воскресенье, 3 марта, из-за строительства нового участка метро временно закроют две станции на Сокольнической линии - «Румянцево» и «Саларьево». Напомним, сейчас продлевают красную ветку в Новую Москву. На дополнительном отрезке появятся четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В выходные строители подключат необходимое оборудование юго-западного участка к действующей сети метро.

Поезда на Сокольнической линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных автобусах с табличкой «КМ». Они будут ездить между «Юго-Западной» и «Саларьево» с остановками у закрытых станций «Румянцево» и «Тропарево». Поскольку под Киевским шоссе нет пешеходного перехода при движении в сторону центра, автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро «Румянцево» на остановке «Дудкино».

Жители Новой Москвы смогут добраться до бизнес-центра «Румянцево», если проедут на автобусе КМ до «Тропарево» и сделают пересадку в сторону области. При движении от «Тропарево» в сторону области автобусы КМ будут останавливаться рядом с метро.

Кроме того, в день закрытия станций красной ветки для проезда в аэропорт «Внуково» можно будет пользоваться автобусами. На маршруте № 32 - от станции «Рассказовка», а также № 611 - от станций «Юго-Западная» и «Тропарево» вместо автобуса № 911, который курсирует от станции «Саларьево».

В это воскресенье около станции «Тропарево» желающие смогут бесплатно получить горячий чай. Здесь и около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. К ним можно обращаться с вопросами, чтобы быстрее найти остановки нужных автобусов.

В обычном режиме красная ветка начнет работать в понедельник, 4 марта, в 5.30 утра.

- Открытие новых станций - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» - серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день, - объяснили в пресс-службе столичного метро. - После открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% - на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% - на «Бунинскую аллею».