2019-03-01T15:15:34+03:00
Общество

Московская область вошла в ТОП-3 медиарейтинга инвестиционной привлекательности

Регион обошел Москву и Санкт-Петербург
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ в 2018 году. В его разработке вместе с АСИ поучаствовали компания «Медиалогия» и коммуникационная группа «Publicity».

- Первое место в Медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Москвы, - сообщают в АСИ. - Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Напомним, по итогам 2018 года Подмосковье в одной только промышленности реализовали 99 инвестиционных проектов (в зачет шли только проекты с инвестициями более 50 млн. рублей). В новые производства, заводы и фабрики бизнес вложил 817 миллиардов рублей. В 2018 году инвестиции в основной капитал выросли на 12%, годом ранее этот показатель равнялся 5%.

Составляя медиарейтинг, эксперты подсчитывали упоминания в федеральных и региональных СМИ о работе различных регионов в области улучшения инвестиционного климата. Также учитывались показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ - АСИ измеряет его по поручению Президента России с 2014 года.

Инфографику подготовили: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Медиалогия, Publicity

Инфографику подготовили: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Медиалогия, Publicity

ИСТОЧНИК KP.RU

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