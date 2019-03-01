Ноу-хау технопарков Москвы: Радиометки против краж из музеев и аэропортов, детские часы-«охранники» и роботы-шприцы

После громкой кражи картины Куинджи в Третьяковке разработчики одного из столичных технопарков предложили новинку для защиты музейных экспонатов. Среди других идей компаний из московских IT-кластеров оказалось немало таких, которые уже сейчас становятся полезными для горожан. Мы узнали, какие «фишки» придумывают ученые.

ВОРИШКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Утащить шедевр с выставки или чемодан из аэропорта станет практически нереально, если «включить» защиту на основе технологии радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). Специальные RFID-метки можно наклеить на картину в музее или на багаж путешественника. Радиосигнал автоматически показывает, где находится вещь. Например, одноразовый чип будут крепить на чемодан в аэропорту во время регистрации. Потом пассажир сможет отслеживать приключения своего груза через мобильное приложение. А музейным хранителям станет проще вести учет предметов искусства в запасниках. Такие радиометки уже начали производить в столице.

Специальные RFID-метки можно наклеить на багаж путешественника

ТАКАЯ КНОПКА, А СПАСАЕТ

В некоторых школах и детских лагерях столицы провели испытания разработанных в московском технопарке часов «Кнопка жизни». Это наручные часы-телефон с GPS-трекером и кнопкой SOS для быстрой связи в экстренной ситуации. «Умной» системой персонального вызова срочной помощи смогут пользоваться не только дети, но и взрослые - пожилые люди, инвалиды, те, кто не может сам вызвать «скорую помощь», полицию или МЧС.

Кнопка SOS

Достаточно нажать на часах тревожную кнопку и сразу связаться с диспетчерским центром, где круглосуточно дежурят специально подготовленные операторы. Они и вызывают необходимые экстренные службы, помогут найти дорогу, если человек потерялся. Родители могут онлайн через мобильное приложение следить за маршрутами своего ребенка.

Умные часы

«УМНЫЙ» ДОКТОР ПОМЕЩАЕТСЯ В КАРМАН

Еще одна разработка из технополиса - миниатюрный автоматический шприцевой дозатор для введения лекарственного раствора. Прибор помогает капать лекарство с определенной скоростью и по времени. Достаточно выставить режим и дальше техника сделает все сама. Обычно такие дозаторы врачи «скорой помощи» используют для внутривенной анестезии или сердечно-легочной реанимации. Новинка примерно в шесть раз легче аналогов. Робот-шприц весит всего 300 граммов, а другие шприцевые дозаторы - около 2 - 3 килограммов. И по размеру такой шприц удобнее. Его длина - почти 17 сантиметров, высота - около 9 сантиметров, а ширина - всего три сантиметра. То есть врачи могут носить его с собой в сумке. На инновационный аппарат оформили патент и государственную регистрацию. Его уже начали выпускать. Возможно, в ближайшее время новинку начнут использовать бригады столичной «скорой».

НАСЫПЬ МНЕ ПОРОШОК НА РАНУ

Столичные ученые придумали волшебный порошок для пациентов с сильным, потенциально смертельным кровотечением, например, артериальным. Вещество нужно насыпать на рану, закрыть повязкой и за три минуты даже самое страшное кровотечение остановится. Порошок делают на основе хитозана - вещества из панциря ракообразных вроде креветок, лангустов и омаров. Это гипоаллергенное и антибактериальное средство. Попадая в кровь, хитозан превращается в гель и закупоривает рану. Порошок выпускают в комплекте с бинтами. При необходимости больной может сам использовать чудо-препарат.

ЧТО ЕЩЕ

В технопарках столицы предлагают еще и такие ноу-хау:

- автоматический беспилотный дрон. Он может доставлять грузы до 3 килограммов и патрулировать улицы, леса, водоемы и сельскохозяйственные угодья. Беспилотником заинтересовалась полиция Дубая. Представители силовиков из Эмиратов уже договорились с московскими разработчиками о совместных испытаниях дрона;

- пуховики на минус 80 градусов. Одна из компаний разрабатывает новые технологии для арктических, северных регионов, к примеру, современные утеплители. Это будет композиционный состав, то есть пух плюс синтетика, пух плюс специальные волокна или пух плюс шерсть. В цехах компания уже производит одежду и снаряжение для активного отдыха и экстремального спорта, а также теплую городскую одежду на осень и зиму. В основном в ней используют сибирский гусиный пух;

- тренажер-перчатка «Аника». Новинка помогает пациентам восстанавливать работоспособность рук в домашних условиях после перенесенных травм и операций. А тем, у кого инсульт, ДЦП или болезнь Паркинсона, - мелкую моторику и координацию движений. Для этого в перчатку встроены датчики, передающие сигнал на компьютер. Техника следит за изменениями и корректирует нарушения. Испытания перчатки проходят в столичном научно-практическом реабилитационном центре (НПРЦ).

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