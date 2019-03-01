Новый проект медицинской реабилитации войдет в «Московское долголетие»

В программу «Московское долголетие» включен новый проект медицинской реабилитации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обсуждая начинание с представителями сферы здравоохранения. Встреча прошла в городской поликлинике №180.

«Мы много говорили о том, что нас уже не устраивают простые какие-то курсы по английскому языку, информатике, - пояснил градоначальник. - Мы приняли решение о создании продвинутых курсов для тех, кто прошел первую стадию. И один из интересных проектов связан с медициной, с медицинскими направлением. Все-таки мы работаем с людьми, которым кому-то за 50 лет, кому-то за 60, кому-то за 80, кому-то за 90. <...> Очень важно было подключить медицину к этому проекту. В начале мы сделали классификатор различных действий в рамках нашей кружковой работы, которые были бы полезны для конкретного заболевания и для профилактики заболевания».

Проект медицинской реабилитации «Тренировки долголетия» разработан специалистами Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы. Занятия лечебной гимнастикой рекомендуются индивидуально пожилым москвичам, которые имеют медицинские показания к физической активности с учетом перенесенных заболеваний и состояния здоровья. Получить направление на «Тренировки долголетия» можно у врача-терапевта, врача общей практики или врача по лечебной физкультуре. Занятия будут проводить квалифицированные медицинские специалисты.

Отработка нового направления уже идет на базе поликлиники №180. Мэр обратил внимание, уже видно, какой эффект приносит новый проект, подчеркнув, что вопрос реабилитации является одним из приоритетных направлений в сфере столичного здравоохранения.

«Поэтому надеюсь, что после нашего совещания мы примем решение распространить его на все поликлиники, у которых есть соответствующая материальных база», - добавил Сергей Собянин.

Мэр столицы также отметил, что участниками проекта «Московское долголетие» за год стали около 200 тыс. человек.

Пилотный проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 года, и за прошедший год вырос в постоянную общегородскую программу. В городе было открыто более 8 тыс. кружков, курсов, секций, где москвичи в возрасте 55 лет и старше бесплатно занимаются спортом, творчеством, изучают языки и новые технологии.