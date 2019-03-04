Мода в стиле милитари: Минобороны выбрало дизайнеров для бренда «Армия России»

В Москве завершился финал первого модного конкурса «Армия России – Стиль Жизни», который организовал «Военторг» для поддержки российских дизайнеров одежды и отбора перспективных коллекций. В конкурсе участвовали молодые художники со всей страны. После продолжительных споров и обсуждений (так как все конкурсные коллекции были очень сильными), жюри объявило победителей. Первого места за коллекцию «Проспект мира» удостоена Ариана Мохаммади, второго - Кристина Колп. с коллекцией «Верность Отчизне», третьего - Анастасия Филиппова с коллекцией «Тени на асфальте».

В конкурсе «Армия России – Стиль Жизни» участвовали молодые художники со всей страны.

Победители конкурса получили денежные гранты в размере 350 тыс. рублей, 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, выпуск и продажу авторской коллекции в магазинах «Армия России» по всей стране, в том числе через официальный интернет - магазин www.armrus.ru, контракты на работу в структуре «Военторга» и образовательные гранты на обучение в РГУ им. А.Н. Косыгина.

«Сегодня поистине историческое событие, потому что мы на этом подиуме даем старт новым дизайнерам и одновременно подводим итоги первого всероссийского дизайнерского конкурса патриотической одежды, что очень и очень важно. Наша марка "Армия России" достаточно молодая, ей всего четыре года, но она семимильными шагами идет по всей стране», - сказал заместитель министра обороны Андрей Картаполов, который открыл финал конкурса.

По его словам, одежда бренда «Армия России» настолько популярна, что в канун Дня защитника Отечества «практически все магазины вынесли полностью». По мнению замминистра, такой ажиотаж объясняется тем, что это модная, интересная, яркая и в то же время нужная одежда.

«Но мы понимаем, что нам нельзя останавливаться на достигнутом, нам надо идти вперед. И вот этот импульс для дальнейшего движения призван дать конкурс, который сегодня завершается», - подчеркнул заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

В жюри вошли генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов, ректор РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Белгородский, народный артист России Игорь Бутман, тележурналист, российская телеведущая, победительница конкурса "Мисс Вселенная" Оксана Федорова и другие. Председателем жюри выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

На финальном дефиле свои работы представили: Елизавета Лалетина, Екатерина Наймушина и Кристина Якимова, Светлана Царёва, Анастасия Каурова, Feodora Moscow, Сюзанна Сметанина, Виктория Филатова, Николай Легенда, Михаил Манаков, Кристина Колп., Анастасия Филиппова, Ариана Мохаммади, Маргарита Коковина, Светлана Павликова, Юлия Морозова, Наталья Плетюхина, Дмитрий Селявин и Дарья Новикова, Алина Яфарова.