Билет в московский "Остров мечты" обойдется около 2500 рублей

Уже этой осенью в столице откроется парк развлечений с аттракционами "Остров Мечты". Он расположен в Нагатинской пойме, возле станции метро "Технопарк". По своим масштабам и идеям он уже претендует на звание одного из любимых мест москвичей и туристов.

Парк будет крытым, поэтому будет работать круглый год. Внешне он похож на сказочный дворец с множеством башен и стеклянных куполов, а внутри будет около 40 аттракционов. Среди них летающий театр "На крыльях ветра", 4D "Библиотека Снежной королевы", горка "Гонка будущего". А еще "Остров мечты" будет иметь тематические мультяшные зоны "Замок Снежной Королевы", "Маугли в стране динозавров", "Сказочная деревня" (мир Буратино и папы Карло). Самый интересный вопрос пока остается без окончательного ответа - цена билетов.

- Точная цена еще не определена, в районе двух – двух с половиной тысяч рублей за билет. За эти деньги посетители смогут находиться в парке неограниченное время и посетить все аттракционы, кукольный театр в тематической зоне "Буратино", голографическое шоу по мотиву нашей книги "Маугли в стране динозавров" и многое другое. Кроме того, мы планируем ввести различные абонементы на посещение тематического парка, семейные и групповые скидки, - сообщил порталу Стройкомплекса Москвы председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

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