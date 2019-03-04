Собянин посетил фестиваль "Московская масленица": 200 видов блинов, медведи и народные забавы

Москва всеми возможными способами провожает зиму и встречает весну. В центре города звучат песни и пляски, показывают уличные забавы, красочные театральные представления и, конечно же, угощают блинами. Уже несколько дней в столице идет фестиваль "Московская масленица", 4 марта площадку на Манежной площади посетил мэр города Сергей Собянин.

- В Москве открылся фестиваль "Московская масленица". С каждым годом он становится интереснее, душевнее и привлекательнее. В этот праздник работают десятки творческих коллективов, сотни мастер-классов. Представлено разнообразие блинов. Мне сказали, что больше 200 видов, - сказал Сергей Собянин.

Блины пекут по традиционным русским рецептам, из гречневой муки, с добавлением облепихи. Начинки тоже разнообразные: с грибами, творогом, с бужениной и хреновым соусом, с брынзой и зеленью, с красной икрой, с олениной и клюквой. Готовят даже бургер блин с котлетой, беконом, огурцом и сыром.

Площадка фестиваля на Манежной площади.Фото: Алиса ТИТКО

На фестивале рестораторы представили 15 видов блинов из разных стран мира: катаеф – арабские блины, чачоха – белорусский толстый блин из печи, чешские паланчики, нигерийские юлины, японские блинчики, черемуховые блинчики с облепиховым курдом и сгущенкой, мятные панкейки с шоколадной крошкой, налистники с маком, белорусские тонкие блинчики и другие. Цены от 50 до 400 рублей за штуку.

На фестиваль российские фермеры привезли более 70 видов сыров, более 30 видов чая, 30 видов деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов. Благодаря такому разнообразию еды "Московская масленица" стала масштабным гастрономическим фестивалем. В предыдущие годы большее внимание уделялось народным гуляньям и анимационным программам. Хотя и сейчас на площадках гуляют герои русских сказок и медведи. Аниматоры катают детей на деревянных лошадках и показывают как пекут блины в настоящей русской печи.

Многое на фестивале впервые - на площадках организовано сразу 11 кулинарных школ, а также состоится восемь кулинарных батлов, где повара соберут две команды из желающих, возьмут случайные ингредиенты и приготовят из них масленичные лакомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/695354" frameborder="0"></iframe> Собянин посетил фестиваль "Московская масленица".

Впервые часть площадок находится за пределами центра (в жилых районах и парках). Всего в столице в рамках фестиваля открыли 23 площадки, подготовили тысячи блинов и угощений, а также насыщенную праздничную программу. На Тверской площади можно посмотреть удивительные кукольные спектакли, на Манежной площади — наблюдать за бытом шумного масленичного городка, в "Гостиной" на площади Революции детям расскажут о петрушечных боях и предложат нарисовать персонажей русской масленицы, а на Митинской улице помогут освоить гончарное мастерство. Развлечения на любой вкус, а главное - все бесплатные.

Масленица будет проходить и в столичных парках - 8, 9 и 10 марта можно посетить знаменитое чаепитие из сказки "Алиса в Стране чудес". Гости познакомятся с Шляпником, Белым кроликом, Белой шахматной королевой и Червонной дамой, посидят с ними за одним столом, поиграют и выпьют горячего чая со свежеиспеченными блинами.

Фестиваль работает:

- в будни с 11.00 до 21.00,

- по выходным с 10.00 до 22.00.