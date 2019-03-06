2019-03-06T15:00:52+03:00
Общество

Погода в Москве 6 – 11 марта: Сначала подморозит до -19, а потом потеплеет до +8!

Солнце, тучи, дождь, снег – за праздничные выходные в столице как будто сменятся все времена года. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 6 – 11 марта
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
В самое ближайшее время москвичей ждет резкое, хотя и короткое похолоданиеВ самое ближайшее время москвичей ждет резкое, хотя и короткое похолоданиеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во вторник в столице весь день лил дождь, за сутки сугробы скукожилисьсразу на 5 сантимеров – и сейчас высота снежнего покров в Москве 26 см. Казалось бы, еще пара-тройка теплых дней, и снега вовсе не останется.

Но пока у природы планы другие, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 6 - 11 марта. В самое ближайшее время москвичей ждет резкое, хотя и короткое похолодание. Собственно, уже в среду днем -5, пусть и при ярком мартовском солнце. А ночь на четверг будет по-зимнему морозной: в мегаполисе -14...-16 градусов, по области до -19. В предпраздничный день, 7 марта, солнечно, ветрено, без осадков, 0...-5 градусов.

В Международный женский день погода вновь кардинально изменится. Станет серо и пасмурно, в ночь на 8 марта зарядит снег, а днем будет лить дождь. Под утро слегка подморозит, до -1...-6 градусов, а днем потеплеет до +7 градусов. Нас ждет аномальное теплое 8 марта! Рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице уже 140 лет) +8,3 градуса, такая теплынь радовала дам в 2014 году. Нынче синоптики обещают лишь на градус прохладнее. Но, может, весна-2019 соберется с силами и дотянет до рекорда?

Теплыми будут и празничные выходные. В субботу, 9 марта, +8 градусов, в воскресенье, 10 марта, +6. В облаках появятся просветы, выглянет солнце, небольшой дождь возможен лишь местами. В общем, вполне себе весна! По климатическим нормам, кстати, такая погода бывает в начале апреля, а не в первой декаде марта.

В начале следующей недели станет чуть прохладнее: по ночам около ноля, днем 0...+5 градусов, облачно, с мокрым снегом и дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье покупатель спас магазин от ограбления
8 марта МЦК будет работать по графику выходного дня
В Москве глава управы района Выхино-Жулебино покинул свой пост
Россия разрабатывает новейшие военные спутники-разведчики
В Москве с 8 по 10 марта ограничат продажу алкоголя
Восемнадцать московских парков подготовили праздничную программу на 8 марта
ФСИН опровергла слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в «Бутырке»
«Уральские авиалинии» открывают два новых прямых рейса во Францию
В мартовские праздники парковка в Москве будет работать бесплатно
В Москве возле станции метро «Выхино» столкнулись два автобуса
Более 5 тысяч родителей сдали ЕГЭ в Подмосковье
В Гидрометцентре рассказали, когда в Подмосковье сойдет снег
Движение поездов на участке «Внуково-Солнечная» ограничили из-за повреждения контактного провода