Погода в Москве 6 – 11 марта: Сначала подморозит до -19, а потом потеплеет до +8!

Во вторник в столице весь день лил дождь, за сутки сугробы скукожилисьсразу на 5 сантимеров – и сейчас высота снежнего покров в Москве 26 см. Казалось бы, еще пара-тройка теплых дней, и снега вовсе не останется.

Но пока у природы планы другие, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 6 - 11 марта. В самое ближайшее время москвичей ждет резкое, хотя и короткое похолодание. Собственно, уже в среду днем -5, пусть и при ярком мартовском солнце. А ночь на четверг будет по-зимнему морозной: в мегаполисе -14...-16 градусов, по области до -19. В предпраздничный день, 7 марта, солнечно, ветрено, без осадков, 0...-5 градусов.

В Международный женский день погода вновь кардинально изменится. Станет серо и пасмурно, в ночь на 8 марта зарядит снег, а днем будет лить дождь. Под утро слегка подморозит, до -1...-6 градусов, а днем потеплеет до +7 градусов. Нас ждет аномальное теплое 8 марта! Рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице уже 140 лет) +8,3 градуса, такая теплынь радовала дам в 2014 году. Нынче синоптики обещают лишь на градус прохладнее. Но, может, весна-2019 соберется с силами и дотянет до рекорда?

Теплыми будут и празничные выходные. В субботу, 9 марта, +8 градусов, в воскресенье, 10 марта, +6. В облаках появятся просветы, выглянет солнце, небольшой дождь возможен лишь местами. В общем, вполне себе весна! По климатическим нормам, кстати, такая погода бывает в начале апреля, а не в первой декаде марта.

В начале следующей недели станет чуть прохладнее: по ночам около ноля, днем 0...+5 градусов, облачно, с мокрым снегом и дождем.