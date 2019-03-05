Двойник москвича снял с его счета в банке почти 10 миллионов рублей

"С вашего счета сняты средства в размере 10 миллионов рублей" - смс примерно такого содержания в понедельник, 4 марта, получил житель Москвы. Мужчина глазам своим не поверил, ведь в это время он был дома, а деньги хранились, как казалось, в надежном месте - на рублевых и валютных счетах крупного банка.

Чтобы разобраться в случившемся, москвич направился в офис банка. Там ему рассказали странную историю, мол к ним пришел двойник вкладчика, да еще и с паспортом.

Сейчас записи камер видеонаблюдения изучают сотрудники полиции. По их словам, мужчина, провернувший аферу, как две капли воды похож на заявителя.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Пока установить личность преступника не удалось, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

О потере паспорта ранее мужчина не заявлял. По одной из версий, предъявленный мошенником паспорт мог быть поддельным.

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