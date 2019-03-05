Москвичка за неделю пять раз "заминировала " три многоэтажки в Подмосковье

Телефонные звонки в полицию о минировании трех жилых многоквартирных домов в Раменском районе Подмосковья наделали немало шума. В течении недели спецслужбы пять раз выезжали на поиски взрывных устройств. Но ничего подозрительного так и не нашли.

Оказалось, что таким странным способом развлекалась 47-летняя жительница Москвы. Женщина уже признала вину. В свое оправдание она сообщила, что в те дни перебрала с алкогольными напитками. Почему выбрала для лже-терактов именно эти дома, объяснить она так и не смогла.

Уголовное дело стало для нее настоящим сюрпризом. Москвичка назвала свои поступки невинной шуткой. Она даже не подозревала, что за подобные выходки предусмотрено лишение свободы.

- Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") . Санкции предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет , - сообщила "Комсомолке" Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

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