Возле Кремля задержали девушку и парня, бросивших цветы в бюст Сталина

Склонить головы и почтить память Иосифа Сталина 5 марта возле стен Кремля пришли коммунисты. В этот день исполняется 66 лет со дня смерти вождя народов.

- Мы пришли сюда, к Кремлевской стене, к Мавзолею, чтобы еще и еще раз выразить свое восхищение выдающимися политиками, деятелями мирового коммунистического движения, - обратился к собравшимся председатель ЦК КПРФ Владимир Иванович. - Сегодня 66-я годовщина со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом же году мы отметим 140 лет со дня его рождения. И чем больше проходит лет после его смерти, тем ярче, выпуклее становится для всех нас величие тех дел, которые были совершены советским народом под руководством Иосифа Сталина.

Но восхищение разделяли не все. К могиле Сталина у Кремлевской стены возложить венок и цветы пришли не только представители партии КПРФ. Во время возложения цветов молодой человек с рюкзаком позволил себе высказать другие мысли в адрес Иосифа Сталина: «Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Он демонстративно бросил две гвоздики в бюст и продолжил гневные высказывания. На крики среагировали полицейские и задержали молодого человека. Под локти с мероприятия пришлось вывести и девушку, которая также активно выражала недовольство деятельностью Иосифа Сталина.