Музеи Московского Кремля подняли цены на 40%

В Музеях Московского Кремля теперь новые цены. В среднем они увеличились на 40%. Единый билет на посещение ансамбля Соборной площади стоил 500 рублей — теперь 700 рублей, билет на посещение Оружейной палаты стоил 700 рублей — теперь 1000 рублей, билет на посещение музея в колокольне «Иван Великий» (с апреля по ноябрь) стоил 250 рублей — теперь 350 рублей.

- Новые цены на входные билеты на посещение Музеев Московского Кремля установили с 1 марта 2019 года, - подтвердили «Комсомольской правде» в пресс-службе Музеев Московского Кремля.

К тому же появился еще один билет для прогулки по территории Кремля и для посещения временных выставок в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Его стоимость — 500 рублей (для всех категорий граждан).

Стоимость билетов не менялась с 2008 года. В связи с чем сейчас увеличились цены — неизвестно. В Музеях Московского Кремля объяснить не смогли. Любительская фотосъемка и видеосъемка в музеях-соборах по-прежнему запрещена.

ВАЖНО

Музеи Московского Кремля не сотрудничают с другими интернет-площадками по продаже билетов и не гарантируют посещения Кремля и Оружейной палаты по билетам, приобретенным на сторонних сайтах. Билеты продают только на сайте kreml.ru или в кассах, расположенных в Александровском саду.