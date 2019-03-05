Бесплатные подарки москвичкам на 8 марта

Получить подарки к 8 марта москвички смогут, не приложив никаких усилий. Главное оказаться в нужное время в нужном месте. «КП» рассказывает, как будут поздравлять женщин в городе.

Тюльпаны и укладку со скидкой

Накануне праздника, 7 марта, в терминалах «Аэроэкспресс» женщин поздравят с наступающим Международным женским днем и подарят им цветы. Приготовили более 1500 тюльпанов.

А уже 8 марта в салоне красоты Nail Spa, расположенном в терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево на 3 этаже, для женщин-пассажиров будет действовать скидка 30% на коктейльную укладку. Достаточно будет показать билет на «Аэроэкспресс».

- Подарки раздадим и с помощью конкурса в соцсетях. Победитель получит возможность провести сутки в отеле Double Tree by Hilton Moscow Vnukovo Airport с посещением wellness-зоны отеля, за второе место - годовой абонемент на «Аэроэкспресс», - рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

В Шереметьево пассажирок ждут тюльпаны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стихи Пушкина и бизнес-зал в подарок

Аэропорт «Шереметьево» будет дарить женщинам тюльпаны. А также в терминалах будут звучать лирические стихи Александра Пушкина (совсем скоро аэропорт получит имя этого поэта).

- Трогательные аудиопоздравления для женщин прозвучат в исполнении актера театра и кино Анатолия Белого, - рассказали в пресс-службе «Шереметьево». - Также победители Instagram-конкурса на лучшую авиафотографию получат в качестве приза сертификаты на двоих на посещение одного из бизнес-залов по выбору.

Кстати, 8 марта стихи будут звучать в самолетах компании «Аэрофлот», в небе женщинам еще и подарят тюльпаны.

Шпагат и макияж на высоте 337 метров

Посмотреть на Москву с высоты 337 метров и попробовать что-то новое – так предлагают провести день на смотровой площадке на Останкинской башне. Чтобы попасть на мастер-классы, нужно купить входной билет и пройти предварительную регистрацию на сайте www.tvtower.ru.

- Целый день для дам будут проходить бесплатные мастер-классы. Утро начнется с тренировки по контактной растяжке. Днем профессиональный визажист расскажет о трендах этой весны и об уходе за собой. Вечером наши фотографы научат вас, как правильно позировать перед камерой и делать умопомрачительные селфи, - рассказали в пресс-службе Останкинской башни.

Смотровая площадка будет украшена в духе весеннего праздника, а особая подсветка и поздравительная открытка весь день будет крутиться на фасаде башни. Кстати, чтобы немного продлить атмосферу праздника - 9 и 10 марта будут бесплатные экскурсии (нужно только купить входной билет).

Бабе — цветы!

Художницам предлагают 8 марта принести свои произведения (один автор — одна работа) в Галерею на Солянке, 1/2, стр. 2. Там пройдет праздничная выставка «Бабе — цветы!».

- Отбора не будет. Главное условие — на полотнах должны быть изображены цветы или воплощена идея цветения, - сообщили в мэрии Москвы. - Кстати, 8 марта посетить экспозицию можно бесплатно.

Открытки и цветы на дороге

Останавливать милых дам в ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут чаще. Но не только тех, кто нарушает. Законопослушных автоледи остановят, чтобы поздравить с 8 марта.

- Акция «Цветочный патруль» продлится несколько дней. На каких участках мы будем дарить цветы и открытки не говорим, чтобы подарки для дам были действительно неожиданным, но приятным сюрпризом, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Музеи и выставки

Исторический музей на Красной площади пустит дам бесплатно не только на основную экспозицию, но и на выставки «Аристократический портрет» и «Обретение», а также популярную у москвичей и туристов выставку «Русский Север». В праздничный день музей будет работать с 10.00 до 21.00.

8 марта Исторический музей организует бесплатное посещение для лиц прекрасного пола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатно зовут и в Музей Победы на Поклонной горе (с 10.00 до 21.30). Не забудьте с собой паспорт для получения бесплатного билета в кассе.

- В праздничный день пройдут еще и бесплатные киносеансы. В одном из залов музея покажут картину о фронтовой любви «Женя, Женечка и «Катюша»» и фильм о женах декабристов «Звезда пленительного счастья», - сообщили в Музее Победы.

Москвички также смогут бесплатно посмотреть экспозиции Третьяковской галереи, Музея военной формы одежды, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Музея искусства народов Востока, Российского национального музея музыки, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народного искусства.

Паркуемся на любой улице

В праздничные дни горожане смогут бесплатно припарковать автомобиль рядом с местами гуляний.

- Парковка в Москве станет бесплатной в мартовские праздники. 8 и 9 марта оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, - сообщили в мэрии Москвы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В винтажном магазине «Улица Ленина» возле метро «Тимирязевская» можно купить духи «8 марта» от фабрики «Новая Заря», аромат «Amarige» от «Givenchy», чашки с надписями «8 марта» от 1000 рублей за штуку, платья в горошек и алые бусы.

- Если вы любите винтаж, интересные вещи из прошлого, старые книги, фарфор или модные аксессуары, то у нас есть, что вам предложить, чтобы подарок был приятным, - говорят в магазине.