2019-03-05T19:42:54+03:00
Общество

В Шереметьево из-за гололеда отменят более 20 рейсов

Приземлиться вовремя не смогут приземлиться еще 13 самолетов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
6 марта в Москве ожидают метель и гололедицу.6 марта в Москве ожидают метель и гололедицу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Из-за надвигающейся метели и гололедицы компания «Аэрофлот» вносит 6 марта корректировку в расписание аэропорта «Шереметьево».

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» компания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 6 марта, - сообщили в авиакомпании.

В частности, из «Шереметьево» не вылетят 16 самолетов по маршрутам в Астрахань, Варшаву, Вильнюс, Волгоград, Пермь и в другие города. На более позднее изменено время вылета самолетов в Омск, Краснодар, Анапу, Сыктывкар, Уфу, Штутгарт, Софию. Приземлиться вовремя не смогут еще 13 самолетов, среди них рейсы из Воронежа, Краснодара, Ульяновска и других городов.

В компании говорят, что оповещение пассажиров происходит через центр бронирования и информации, но прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым.

Синоптики также предупреждают об изменении погоды. В Москве 6 марта будет метель и гололедица.

- Днем облачно с прояснениями, небольшой снег и сильная гололедица. Ночью будет облачно, прогнозируются небольшие осадки, гололедица. Понижение температуры до -8 градусов, - сообщили в Гидрометцентре России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве в марте и апреле 2019 года: Синоптики обещают позднюю весну

Вместо февральских метелей дождь, вместо свежего снега - глубокие лужи... Февраль-2019 в Москве завершается аномально теплой погодой - сейчас температура на 7 градусов выше, чем положено по климатическим нормам, а средняя за месяц на 5 с лишним градусов зашкаливает за средние цифры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24