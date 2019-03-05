В Шереметьево из-за гололеда отменят более 20 рейсов

Из-за надвигающейся метели и гололедицы компания «Аэрофлот» вносит 6 марта корректировку в расписание аэропорта «Шереметьево».

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» компания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 6 марта, - сообщили в авиакомпании.

В частности, из «Шереметьево» не вылетят 16 самолетов по маршрутам в Астрахань, Варшаву, Вильнюс, Волгоград, Пермь и в другие города. На более позднее изменено время вылета самолетов в Омск, Краснодар, Анапу, Сыктывкар, Уфу, Штутгарт, Софию. Приземлиться вовремя не смогут еще 13 самолетов, среди них рейсы из Воронежа, Краснодара, Ульяновска и других городов.

В компании говорят, что оповещение пассажиров происходит через центр бронирования и информации, но прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым.

Синоптики также предупреждают об изменении погоды. В Москве 6 марта будет метель и гололедица.

- Днем облачно с прояснениями, небольшой снег и сильная гололедица. Ночью будет облачно, прогнозируются небольшие осадки, гололедица. Понижение температуры до -8 градусов, - сообщили в Гидрометцентре России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве в марте и апреле 2019 года: Синоптики обещают позднюю весну

Вместо февральских метелей дождь, вместо свежего снега - глубокие лужи... Февраль-2019 в Москве завершается аномально теплой погодой - сейчас температура на 7 градусов выше, чем положено по климатическим нормам, а средняя за месяц на 5 с лишним градусов зашкаливает за средние цифры (подробности).