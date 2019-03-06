Двое молодых людей обнаружены мертвыми на юго-западе Москвы

Московские следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух молодых людей на юго-западе Москвы, в районе Коньково.

- Тела мужчины и женщины с признаками падения с большой высоты обнаружили сегодня у многоэтажного дома на Профсоюзной улице, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, погибшим было по 25 лет. Оба - уроженцы Кабардино-Балкарии. В Москве жили вместе на съемной квартире.

- Личности установлены. Судя по всему, молодые люди выпали из окна с высоты 10 этажа, - говорит источник.

Сообщается, что в результате падения с высоты молодая женщина скончалась на месте, а парень какое-то время еще был жив, но от полученных травм головы и внутренних органов он скончался в карете скорой помощи, его даже не успели довезти до больницы.

По словам источника, следствие рассматривает версию самоубийства. Сейчас по этому факту проводится проверка.

Насколько известно, предсмертной записки погибшие не оставили.

В Следственном комитете случившееся не комментируют.

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