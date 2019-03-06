2019-03-06T12:23:18+03:00
Общество

Наше Подмосковье: «Подмосковная Масленица»: Рецепты роста экономики

В Красногорске прошел деловой завтрак «Подмосковная Масленица» - губернатор Андрей Воробьёв вручил премии лучшим инвесторам года
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв вручил орден «За заслуги перед Московской областью» II степени гендиректору Авиационной корпорации «Рубин» Евгению Крамаренко.Андрей Воробьёв вручил орден «За заслуги перед Московской областью» II степени гендиректору Авиационной корпорации «Рубин» Евгению Крамаренко.
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Это ежегодное мероприятие иногда еще называют «Бизнес-Масленицей». В Масленую неделю в подмосковном Доме правительства по инициативе губернатора Андрея Воробьёва проводятся деловые завтраки с инвесторами. Инвестиции - это новые рабочие места, налоговые отчисления, львиная доля которых идет на социалку региона. В Московской области развернута масштабная работа по привлечению новых инвесторов. Действует большая программа с особыми условиями, которых нет в других регионах, - в том числе по налоговым льготам, субсидиям и компенсациям. (См. «Конкретно».) Причем сроки получения различных разрешений и прокладку инженерных коммуникаций сокращены до минимума. Неудивительно, что новые крупные инвесторы охотно приходят в Московскую область и запускают проекты с миллиардными оборотами.

- Всем понятно, что экономика - всему голова, - сказал, открывая встречу с предпринимателями, Андрей Воробьёв. - Мы поняли, что если будем разговаривать, взаимодействовать, работать с бизнесом, решать практические вопросы каждого, кто инвестирует в нашу страну и наше Подмосковье, то и будет соответствующий результат. Мы все эти годы не изменяем своей привычке - встречаться и поблагодарить тех, кто уже успешно работает в Подмосковье. Также мы приветствуем новых инвесторов.

Об эффективности работы Подмосковья с инвесторами рассказал и уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

- Сегодня Московская область - это один из немногих регионов, который показывает серьезную позитивную динамику по росту инвестиций, - заявил Титов. - Здесь проводится серьезная политика руководства области по привлечению таких инвесторов. И сегодняшнее мероприятие показывает, насколько эта политика серьезна и глубока. Пределы здесь еще не достигнуты, потому что регион обладает большим потенциалом роста.

В рамках делового завтрака, бизнес-Масленицы, прошла церемония награждения губернаторской премии «Сильное Подмосковье-2019». Московская область назвала лучшие компании в разных номинациях.

«Открытием года» стала компания «Московская кофейня на паяхъ». «Российским инвестором года» - «Группа Черкизово», которая запустила большой проект в Кашире. «Налоговый прирост года в промышленности» - мясокомбинат «Павловская слобода» (городской округ Истра). «Модернизация года» - компания «Валента Фармацевтика» (Щелково). «Индустриальный парк года» - индустриальный парк «Ориентир», который действует в Солнечногорском районе. Там же, в Солнечногорском районе, сейчас достраивается завод «Мерседес-Бенц». Компания «Мерседес-Бенц Рус», реализовавшая этот проект, получала приз за победу в номинации «Иностранный инвестор года».

- В Московской области очень хороший инвестиционный климат, - говорит гендиректор «Мерседес-Бенц Рус» Аксель Бензе. - Здесь много своих преимуществ. Это и хорошо развитая инфраструктура, и доступность кадров (новых специалистов для завода готовят в том числе в колледже в Клину. - Авт.), и созданный в Подмосковье механизм по прохождению бюрократических процедур для начала работы.

Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера уже в ближайшие месяцы. Поначалу на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем линейка будет расширена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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