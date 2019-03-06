Наше Подмосковье: «Подмосковная Масленица»: Рецепты роста экономики

Это ежегодное мероприятие иногда еще называют «Бизнес-Масленицей». В Масленую неделю в подмосковном Доме правительства по инициативе губернатора Андрея Воробьёва проводятся деловые завтраки с инвесторами. Инвестиции - это новые рабочие места, налоговые отчисления, львиная доля которых идет на социалку региона. В Московской области развернута масштабная работа по привлечению новых инвесторов. Действует большая программа с особыми условиями, которых нет в других регионах, - в том числе по налоговым льготам, субсидиям и компенсациям. (См. «Конкретно».) Причем сроки получения различных разрешений и прокладку инженерных коммуникаций сокращены до минимума. Неудивительно, что новые крупные инвесторы охотно приходят в Московскую область и запускают проекты с миллиардными оборотами.

- Всем понятно, что экономика - всему голова, - сказал, открывая встречу с предпринимателями, Андрей Воробьёв. - Мы поняли, что если будем разговаривать, взаимодействовать, работать с бизнесом, решать практические вопросы каждого, кто инвестирует в нашу страну и наше Подмосковье, то и будет соответствующий результат. Мы все эти годы не изменяем своей привычке - встречаться и поблагодарить тех, кто уже успешно работает в Подмосковье. Также мы приветствуем новых инвесторов.

Об эффективности работы Подмосковья с инвесторами рассказал и уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

- Сегодня Московская область - это один из немногих регионов, который показывает серьезную позитивную динамику по росту инвестиций, - заявил Титов. - Здесь проводится серьезная политика руководства области по привлечению таких инвесторов. И сегодняшнее мероприятие показывает, насколько эта политика серьезна и глубока. Пределы здесь еще не достигнуты, потому что регион обладает большим потенциалом роста.

В рамках делового завтрака, бизнес-Масленицы, прошла церемония награждения губернаторской премии «Сильное Подмосковье-2019». Московская область назвала лучшие компании в разных номинациях.

«Открытием года» стала компания «Московская кофейня на паяхъ». «Российским инвестором года» - «Группа Черкизово», которая запустила большой проект в Кашире. «Налоговый прирост года в промышленности» - мясокомбинат «Павловская слобода» (городской округ Истра). «Модернизация года» - компания «Валента Фармацевтика» (Щелково). «Индустриальный парк года» - индустриальный парк «Ориентир», который действует в Солнечногорском районе. Там же, в Солнечногорском районе, сейчас достраивается завод «Мерседес-Бенц». Компания «Мерседес-Бенц Рус», реализовавшая этот проект, получала приз за победу в номинации «Иностранный инвестор года».

- В Московской области очень хороший инвестиционный климат, - говорит гендиректор «Мерседес-Бенц Рус» Аксель Бензе. - Здесь много своих преимуществ. Это и хорошо развитая инфраструктура, и доступность кадров (новых специалистов для завода готовят в том числе в колледже в Клину. - Авт.), и созданный в Подмосковье механизм по прохождению бюрократических процедур для начала работы.

Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера уже в ближайшие месяцы. Поначалу на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем линейка будет расширена.