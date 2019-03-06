Общественники попросили Сергея Собянина провести эксперимент - интернет-голосование на выборах в Мосгордуму

Возможность проведения электронного голосования в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму обсуждали 6 марта на IX Общероссийском гражданском форуме, который объединяет активистов и экспертов, нацеленных на модернизацию страны. В дискуссии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

- Просим вас, Сергей Семенович, поддержать электронное голосование в Мосгордуму. Попробовать на участках в одном-трех районах. Нужно позволить людям выбрать, как голосовать: в бумажном или электронном виде. Не насильно, конечно, внедрять, - сказал Алексей Венедиктов.

Но прежде, чем проводить эксперимент, нужно с помощью хакеров проверить эту систему. И даже, по мнению Алексея Венедиктова, дать премию тем, кто сможет взломать ее.

Мэр города согласился, что не нужно бояться быть первыми и следует создать электронную систему голосования.

- Мы сейчас дискутируем на счет электронного голосования. Возможно ли оно? Говорим, что нет. Сколько там проблем. А назовите хоть один проект в городе, где не было бы проблем. Пока мы не начнем двигаться и реализовывать проект, ничего не будет получаться. Если мы хотим двигаться вперед, то надо рисковать. Но этот риск нужно минимизировать. Нужно создать целую систему общественного контроля. Мы сейчас все в онлайне. Такая жизнь. И все меньше желающих приходить на выборы. Явка все ниже. Нужно дать другую возможность. Чтобы человек, не выходя из дома, будучи на своей даче, двигаясь в общественном транспорте, мог выразить свое мнение - проголосовать, - сказал мэр Москвы.

Во время общения Сергей Собянин вспомнил, что несколько лет назад, когда принимались законы, было много скепсиса и Общественная палата Москвы вызывала сомнения.

- И вот уже второй созыв. Создается площадка для дискуссий, для решения насущных проблем в городе, - сказал Сергей Собянин. - Конечно, добиться 100% удовлетворенности в городе невозможно. Прошедшие несколько лет были насыщенные по вопросам реновации, долголетия, реформе образования. Они не прошли безболезненно. Это было очевидно.

В ближайшие пять лет планы у правительства Москвы амбициозные, поэтому, по словам мэра, поддержка и мнения от Общественной палаты будут важны.

Сейчас возникают вопросы по проекту "Мой район", когда-то подобные сомнения были и на счет равного получения образования. Теперь в рамках программы "Мой район" должны решиться многие проблемы. Люди должны получить доступный транспорт, больницы, парки, объекты культуры. Также очень важно, чтобы каждый район имел свое историческое лицо.

- Мы планируем построить больше станций метро, хорд. Создать новую систему железнодорожного транспорта, наземного метро. Здесь тоже появляются конфликты. Нам приходится сносить тысячи гаражей, менять коммуникации. Это надо пережить. Без поддержки горожан такие проекты реализовать невозможно. Глобальные проекты должны закончиться в ближайшие пять лет. В итоге мы получим новую транспортную систему в Москве, - отметил Сергей Собянин.

Также в рамках форума выступили члены Общественной палаты Александр Козлов и Арина Шарапова.

- Был дан старт программы "Мой район". В рамках обсуждений стало понятно, что есть предложения. Хотелось бы появление электронного портала, который собирал всю информацию: от идеи до воплощения в жизнь. Мы сейчас запустили конкурс для школьников, чтобы они рассказали, каким они хотят видеть город. Хотим получить идеи от них и вовлечь их, таким образом, в процесс благоустройства. Сейчас важно, чтобы и по программе реновации было достаточно информации, показать людям, какими будут дома и квартиры, - сказал Александр Козлов, член общественной палаты Москвы.

- Программа "Активное долголетие" формирует моду на активную жизнь. В ней участвует уже 200 тысяч человек, - отметила Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. - Необходимо и дальше принимать меры, направленные на повышение качества жизни горожан старшего поколения.

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