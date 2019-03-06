2019-03-06T16:16:25+03:00
Происшествия

Московская канатная дорога дарит женщинам 8% скидку на билеты

В честь праздника 8 марта можно будет прокатиться дешевле
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сертификаты прекрасные дамы могут получить в кассах канатной дороги.Сертификаты прекрасные дамы могут получить в кассах канатной дороги.Фото: Алиса ТИТКО
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Сюрприз к 8 марта подготовила Московская канатная дорога. В честь праздника сделали скидку на билеты.

- Мы дарим всем женщинам скидку 8% на покупку билета для проезда на канатной дороге, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги. - Посетители в этот праздничный день получат не только приятные бонусы, но и, конечно, потрясающие виды на весеннюю Москвы, которые открываются из кабины канатной дороги с высоты птичьего полета.

А также на нижней станции "Лужники" женщины смогут получить подарочные сертификаты и сладкие комплименты.

- Сертификаты прекрасные дамы могут получить в кассах канатной дороги, - уточнили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Напомним, Московскую канатную дорогу открыли в конце ноября 2018 года. Она соединяет Воробьевы горы и "Лужники". Длина канатной дороги 720 метров. Время работы: с 12.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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