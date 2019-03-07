2019-03-07T10:18:23+03:00
Общество

Андрей Воробьёв и трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов открыли Ледовый дворец в Наро-Фоминске

В матче, посвященном 8 марта, губернатор Подмосковья сыграл за женскую команду «Торнадо»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Андрей Воробьёв поздравил спортсменок с наступающим праздником. Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦАндрей Воробьёв поздравил спортсменок с наступающим праздником. Автор фото: Константин СЕМЕНЕЦ
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В среду, 6 марта, в Наро-Фоминске состоялось открытие нового Ледового дворца. Спортивный комплекс был построен по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В своей приветственной речи Андрей Воробьёв отметил, что это первый Ледовый дворец в Наро-Фоминском городском округе и 60-й - в Подмосковье.

- Я не сомневаюсь, что, как на всех других ледовых аренах, здесь будет большой спрос - и у фигуристов, и у хоккеистов, - сказал губернатор. - Хочу, чтобы дети, которые планируют заниматься хоккеем, спортом нашли здесь внимательного и отзывчивого тренера. У нас каждый дворец носит имя легендарного человека, который прославил нашу страну. Этот будет назван именем хоккеиста Виктора Шалимова, который сегодня также здесь с нами.

Виктор Шалимов - уроженец Московской области, в 70-80-х трижды выигрывал золото чемпионатов мира, становился олимпийским чемпионом.

В новом Ледовом дворце будут заниматься юные хоккеисты и фигуристы. Кроме того, здесь будут открыты секции керлинга, черлидинга (это вид спорта, который сочетает в себе танцы и гимнастику, девушки-черлидеры обычно выступают в паузах матчей по многим видам спорта, - Авт.), художественной гимнастики, йоги, пилатеса, аэробики, настольного тенниса.

По самым современным стандартам вход оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями, на трибуне есть специальные места.

Позже в новом Ледовом дворце прошел товарищеский матч, посвященный международном женскому дню. В нем сразились многократный чемпион России по хоккею - команда «Торнадо» из Дмитрова и девушки из спортивной школы олимпийского резерва. Андрей Воробьёв сыграл в составе «Торнадо». Также на лед вышли Виктор Шалимов, его коллега по хоккейной сборной СССР Валерий Каменский, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Перед матчем губернатор Андрей Воробьёв поздравил спортсменок с наступающим праздником:

- Я хочу пожелать всем нашим девушкам, женщинам здоровья, успехов и, самое главное, чтобы рядом было надежное плечо. С праздником вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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