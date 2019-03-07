2019-03-07T16:25:59+03:00
Общество

Главгосстройнадзор Подмосковья и Росфинмониторинг будут совместно следить за правильным расходованием денег дольщиков

Две структуры заключили соответствующее соглашение
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Артур Гарибян и Станислав Волков подписали соглашение о сотрудничестве. Автор фото: Антон ЧЕРНОВАртур Гарибян и Станислав Волков подписали соглашение о сотрудничестве. Автор фото: Антон ЧЕРНОВ
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Для Московской области решение проблем обманутых дольщиков - одна из самых актуальных тем. Немало случаев, когда застройщики бегут с деньгами покупателей квартир, не сдав дома, люди остаются без жилья, а региональному Правительству приходится договариваться с добросовестными строительными компаниями, чтобы они за свой счет завершили объекты. Это колоссальная работа. Список обманутых дольщиков постепенно сокращается. Но чтобы не допустить таких ситуаций в будущем, действующую систему работы строительных компаний нужно менять. Именно поэтому с 1 июля все стройки будут работать через так называемые эскроу-счета. Проще говоря, это «депозит», который компания-застройщик вносит на недоступный ей счет до полной сдачи объекта - хорошая гарантия, что бизнесмены не смоются с деньгами дольщиков.

Однако в Московской области, которая лидирует в стране по объемам строительства жилья, будет действовать еще одна дублирующая система безопасности. Главгосстройнадзор Подмосковья и Росфинмониторинг Центрального Федерального округа подписали соглашение о сотрудничестве. Две организации будут следить за тем, чтобы застройщики правильно расходовали деньги дольщиков.

- Мы будем поставлять друг другу информацию для того, чтобы осуществлять контроль за использованием денег дольщиков на тех или иных финансовых площадках, - заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян. - Наша основная задача - избавиться от потенциальных мошенников, недобросовестных застройщиков.

Со своей стороны специалисты Росфинмониторинг будут анализировать данные по операциям компаний, ведущих на территории Подмосковья строительные проекты.

- Мы будем оперативно, без раскрытия какой-либо банковской тайны передавать данные (в случае обнаружения незаконных сделок, - Авт.) в Московскую область, чтобы регион имел люфт времени для принятия решения о недопущении недобросовестных организаций в строительные процессы, - говорит руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО Станислав Волков. - Росфинмониторинг взаимодействует и с правоохранительными органами, но мы хотим не дожидаться ситуации, когда надо включать уже правоохранительный блок и следственные органы, а на превентивном уровне своевременно информировать надзорные ведомства, чтобы они принимали свои меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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