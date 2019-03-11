Собянин открыл культурный центр "Внуково" после капитального ремонта

В столице начали реализацию программы "Мой район", главной целью которой является создание центров притяжения местных жителей в каждом районе Москве. Библиотеки и культурные центры станут новыми местами досуга и просвещения. Недавно был отреставрирован культурный центр "Внуково", который 11 марта посетил мэр города Сергей Собянин.

- Это новый качественный объект для Внуково. Это значимая история, так как здесь, с точки зрения культуры, ничего нет, - сказал столичный градоначальник.

- Благодаря новому культурному центру и поддержке местных властей Молодежная общественная палата Внуково не существовала бы, как орган помощи молодежи. Именно здесь мы начали творить мероприятия. Мы не знали с чего начать, как привлекать людей. Была оказана материальная поддержка на реквизит, - рассказал мэру Иван Грабовский, председатель Молодежной общественной палаты Внуково.

Культурный центр "Внуково" был построен в конце 60-х годов и до 2005 года являлся ведомственным Дворцом творчества аэропорта "Внуково". Позже он был передан в собственность города Москвы. Пять лет тут делали капитальный ремонт здания. Однако культурная деятельность не прекращалась.

Культурный центр "Внуково" был построен в конце 60-х годов и до 2005 года являлся ведомственным Дворцом творчества аэропорта "Внуково".Фото: Алиса ТИТКО

Фасад здания стал ярче, функциональнее стал и сам культурный центр. Теперь здесь проходят репетиции нескольких хореографических коллективов, творческие и интеллектуальные встречи, концерты круглые столы и познавательные программы. Также в обновленном культурном центре "Внуково" обустроили холл, где проходят показы мультфильмов, театральные постановки, мастер-классы. Местные жители смогут посещать спортивный зал, где организованы занятия по баскетболу, волейболу, футболу, теннису, общей физической подготовке в рамках программы "Московское долголетие", проходят спортивные турниры по тхэквондо, айкидо и другим видам единоборств.

В театрально-концертном зале на 556 посадочных мест появилось современное светозвуковое и сценическое оборудование, система видеопроекции, кондиционирования, гримерки для артистов.

Раз в полгода здесь планируется проводить фестиваль граффити молодых уличных художников. В настоящее время в арт-фойе можно познакомиться с творчеством молодого художника Романа Белова, чья выставка посвящена Году театра.

- Также мы сделаем качественное благоустройство возле культурного центра, - сказал Сергей Собянин.

КОНКРЕТНО

В культурном центре "Внуково" есть:

- театральная мастерская;

- арт-буфет, где играют спектакли, проводят музыкальные фестивали, литературные вечера, конкурсы и квесты;

- библиотека – многофункциональное пространство, где можно проводить литературные встречи, поэтические и театральные вечера, квесты, книжные экспозиции;

- игровая и открытые зоны для совместного культурного отдыха родителей с детьми;

- музей истории района Внуково, включая фотохронику встречи первого космонавта Земли Юрия Гагарина;

- работают 79 кружков, секций и любительских объединений для детей и взрослых, из них 25 – на бюджетной основе.