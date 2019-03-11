2019-03-11T15:24:46+03:00
Общество

Калининско-Солнцевскую линию метро от станции "Рассказовка" до "Внуково" продлят к 2022 году

Мэр Москвы рассказал, что линия пойдет параллельно движению "Аэроэкспресса"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин: "Мы приняли решение о строительстве метро в аэропорт "Внуково".Сергей Собянин: "Мы приняли решение о строительстве метро в аэропорт "Внуково".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" было принято еще в 2017 году. Однако было непонятно, как будет проходить строительство. Недавно была выбрана трассировка линии и месторасположение станций. Это было согласовано с местными жителями и администрацией аэропорта "Внуково". Линия метро пойдет в аэропорт без захода в поселок Внуково. Об этом 11 марта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы приняли решение о строительстве метро в аэропорт "Внуково". Выбрали самую щадящую схему прокладки. Было много вариантов, в том числе с заходом в поселок с реконструкцией улично-дорожной сети, парков. Это задевало бы особо охраняемые природные территории. Тяжелый проект, но мы делали все возможное, чтобы его сделать максимально комфортно, - сказал мэр Москвы, посещая культурный центр "Внуково".

Сергей Собянин сообщил, что линия метро пойдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок, а сразу в аэропорт.

- Для жителей это будет практически безболезненное строительство. И вы (авт.прим. жители поселения Внуково) станете ближе к Москве. Планируем за три-четыре года закончить строительство, - сказал Сергей Собянин.

Стоит напомнить, что длина нового участка составит 5,2 км. В его составе будут открыты две новые станции: "Пыхтино" (в районе одноименной деревни и ЖК "Солнцево Парк") и "Внуково" (на территории паркингов аэропорта "Внуково"). Станция метро "Внуково" будет полностью интегрирована в инфраструктуру аэропорта, что обеспечит максимум комфорта для авиапассажиров.

Новые станции метро позволят быстрее добираться в аэропорт "Внуково" и улучшат транспортную доступность жителей ТиНАО. Ввести новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" строители планируют в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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