Туризм стал мощным драйвером развития столицы

Москва привлекает все больше путешественников. В 2018 году туристическая отрасль столицы установила очередной рекорд, став одним из драйверов развития Москвы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«В 2018 г. туристическая отрасль Москвы установила очередные рекорды: 23,5 млн туристов побывали в Москве, оставаясь в городе хотя бы на одну ночь; 56 млн экскурсантов приезжали в город без ночевки; 65 млн человек побывали на площадках фестивалей «Московские сезоны», - пояснил градоначальник.

По сравнению с 2010 годом поток туристов практически удвоился: с 12,8 до 23,5 млн человек. Мэр Москвы отметил рост привлекательности Москвы для туристов, указав также, что в 2019 году столица ждет еще больше туристов, которые приедут посетить город, в том числе и потому, что слышали много хороших отзывов друзей и смотрели репортажи из Москвы в дни чемпионата мира.

Чаще всего туристы посещают Кремль, Красную площадь, Новодевичий монастырь, Коломенское, Третьяковскую галерею, Воробьевы горы, МГУ, Останкинскую телебашню, Московское метро, Старый Арбат и Большой театр. Однако, как подчеркнул Сергей Собянин, благодаря комфортным пешеходным пространствам туристы стали больше гулять по столице.

Основной поток туристов – 18 млн. человек – составляют граждане России. Количество путешественников из зарубежных стран достигло 5,5 млн. человек. В 2018 году в топ-5 стран дальнего зарубежья по числу граждан, посетивших Москву, вошли Китай (803,6 тыс. человек), Германия (321,9 тыс. человек), Франция (149,3 тыс. человек), Израиль (144,3 тыс. человек) и США (137,8 тыс. человек).

Эксперты признают, что важнейшим долгосрочным фактором повышения туристической привлекательности Москвы является Чемпионат мира по футболу 2018 года. Во время мундиаля в российской столице побывало 4,5 млн. туристов и экскурсантов. Из них 2,3 млн. человек – граждане стран дальнего и ближнего зарубежья.