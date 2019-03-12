В Москве стартует программа реновации поликлиник и больниц

С этого года в столице стартует программа реновации районных поликлиник и больниц. Ремонт пройдёт в 135 зданиях медучреждений.

- Мы планируем как новое строительство, так и капитальный ремонт зданий, - сообщила сегодня, 12 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на открытии международной выставки недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019 в Каннах. - При этом будет построено не менее 1 миллиона квадратных метров новых корпусов больниц. Важно, что программу реновации объектов здравоохранения будем проводить вместе с программой реновации жилья. Это позволит создать сбалансированные районы, полностью обеспеченные качественной инфраструктурой.

По её словам, программа обновления городских поликлиник и больниц рассчитана на ближайшие пять лет. В планах - строительство больниц скорой помощи, двух новых инфекционных больниц, крупного онкоцентра имени Логинова, медцентра с роддомом в Коммунарке, а также около 40 поликлиник.

Напомни, реновация пятиэтажек в Москве стартовала летом 2017 года. До 2032 года расселят более 5 тысяч домов, в которых сейчас живет более 1 миллиона человек. Для строительства новых квартир жителям сносимых хрущевок уже отобрано 318 стартовых площадок по всей столице.