2019-03-12T20:17:56+03:00
Общество

Мартовский снегопад в Москве: пробки 5 баллов, ожидается каток на дорогах

А синоптики говорят, что в этом нет никаких сенсаций
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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К уборке снега уже готовы коммунальные службы городаК уборке снега уже готовы коммунальные службы городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве 12 марта выпал снег. Немного припорошило. А в соцсетях уже негодуют «уже было сухо, тепло, весна, а теперь снова снег».

- Как только обрадовался, что пришла весна в Моску, пошел снег, - возмутился Юсуф Шен.

- В Москве по новой лег снег, - пишет Максим Романов.

- Кажется, что у весны плохое настроение, - считает Алена Кривцова.

Но синоптики говорят, что никаких сенсаций – вполне нормальная погода для марта.

- Мы в тылу циклона, воздух прогревался до +2 градусов, а на высоте была минусовая температура, за счет этой разницы создалась облачность, и посыпал снег. Для марта – это вполне нормальная история, - рассказала «КП» Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Незначительный снег никак не сказался на дорогах столицы. По данным «Яндекс.Пробки», дороги в городе относительно свободные – пробки всего 5 баллов. Однако в Центре организации дорожного движения предупреждают о возможном гололеде.

- После внезапного снегопада – ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам – подальше друг от друга, пешеходам – поближе), - советуют в ЦОДД по Москве.

К уборке снега уже готовы коммунальные службы города. Аэропорты работают в штатном режиме, задержек рейсов в связи с погодными условиями нет.

- Из-за погодных условий отмененных и задержанных рейсов нет. Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме, - сообщили «КП» в пресс-службе «Домодедово».

О погоде в выходные

- Довольно холодные ночи будут 13 и 14 марта – температура опустится до -8 градусов, но днем будет подниматься до +1 градуса. Незначительные осадки будут еще в пятницу. В выходные 16 и 17 марта ночная температура будет около -4 градуса, а дневная от +2 до +7 градусов, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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