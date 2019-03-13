2019-03-13T16:15:44+03:00
Происшествия

Москвичка не смогла разбудить 29-летнюю дочку, которая впала в кому

Только спустя сутки девушка вернулась в сознание
Анастасия ВАРДАНЯН
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Известно, что девушка нигде не работаетИзвестно, что девушка нигде не работаетФото: Личный архив
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В понедельник, 11 марта, 57-летняя жительница района Чертаново не смогла разбудить свою 29-летнюю дочку Елену Ефимову. Женщина сразу вызвала скорую. Медики экстренно госпитализировали москвичку и поставили страшный диагноз: кома. К делу подключилась полиция. Проверяли, не принимала ли она наркотики. Но оказалось, что девушка просто больна.

Впервые в кому она впала в августе прошлого года. И вот теперь случай повторился. К счастью, и на этот раз все обошлось.

- Дочке уже лучше. Она пришла в сознание, идет на поправку, - рассказала "Комсомолке" мама девушки Татьяна Ефимова.

Диагноз дочери женщина держит в секрете. Известно, что девушка нигде не работает.

Напомним, ранее в этом же районе Москвы девятилетний мальчик не смог разбудить свою беременную маму и отчима. Пара загадочным образом скончалась во сне. Однако в этом случае речь о болезни не идет. По предварительным данным, причиной смерти стали наркотики.

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Жуткую картину утром в понедельник, 11 марта, обнаружил девятилетний московский школьник. Мама мальчика, 31-летняя Анна Каленик и ее гражданский муж 29-летний Александр Дробный умерли прямо в постели. Ребенок пытался разбудить маму, но сделать это так и не смог. Испуганный мальчишка позвонил бабушке, которая вызвала скорую и полицию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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