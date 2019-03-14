Москва повышает качество образования

Москва относится к группе городов с передовым образованием - с высоким уровнем знаний и высокой плотностью результатов учащихся. К таким выводам пришли эксперты международной консалтинговой компании Bain & Company. В 2018 году компания провела исследование систем образования 20 мегаполисов мира, по результатам которого Москва заняла пятое место. В этом списке также Сингапур, Шанхай, Хельсинки и Гонконг. При этом учитывались средний уровень знаний школьников, доступность знаний и достижения сильнейших учеников.

У СТОЛИЧНЫХ УЧЕНИКОВ - ПЕРВЫЕ МЕСТА

Качество московской системы образования на мировом уровне отмечают многие международные экспертные организации. К примеру, в 2016 году Директорат образования и учебных достижений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провел исследование качества образования в школах Москвы по стандартам и материалам PISA. Оно стало крупнейшим исследованием такого рода, когда-либо проведенным на уровне отдельного города. В нем участвовали более 42 тысяч учащихся в возрасте 15 лет из всех столичных учреждений, в которых во время исследования изучались общеобразовательные программы (609 школ). Московские четвероклассники заняли первое место среди своих сверстников из 50 стран и 11 территорий (отдельных регионов стран, дополнительных классов и языковых групп стран-участниц), для которых проводилось аналогичное исследование.

По данным международных экспертов, уровень школьного образования в Москве является одним из самых высоких в мире. По уровню читательской грамотности и математической грамотности среди учеников столица входит в шесть лучших образовательных систем мира.

ИЗ МЕДИЦИНСКИХ И КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ИДУТ В ВУЗЫ

Востребованное качественное образование москвичи получают благодаря новой логике финансирования по принципу «деньги следуют за учеником» и устранению неравенства в финансировании школ. Москва повышает уровень обучения детей, создавая крупные образовательные комплексы. В них обеспечивается многопрофильность программ обучения, разнообразие дополнительного образования и массовое участие детей в интеллектуальных соревнованиях.

В 2018 году по итогам восьми международных олимпиад по таким предметам, как химия, математика, физика, биология, информатика, география, астрономия и астрофизика и естественно-научной олимпиады, московские школьники завоевали 13 золотых и 9 серебряных медалей (в 2010 г. - 3 золотые и 7 серебряных медалей). В 2018 году 61% золотых медалей сборной России - у московских школьников. Кроме того, впервые московские школьники завоевали свыше 50% дипломов победителей Всероссийской олимпиады - 191 (50,6% от общего числа).

Такие результаты достигаются за счет широкого выбора профилей образования практически в каждой школе, эффективного учебного плана и возможности гибкого изменения личной образовательной программы ребенка. При этом в школах развивается предпрофессиональное образование - инженерные, медицинские, кадетские и академические классы, «Курчатовский проект», проект «Кружок от чемпиона». Благодаря повышению качества предпрофессионального образования растет доля москвичей, поступающих в столичные вузы на бюджетной основе.

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА И ГРАНТЫ УЧИТЕЛЯМ

Одним из важных критериев оценки столичного образования становится его технологичность. Мегапроект «Московская электронная школа» (МЭШ) позволяет внедрять в городских школах современные электронные системы. В целом достигается более глубокая информатизация всей столичной системы образования. МЭШ объединяет электронные запись в детсады и школы, журнал и дневник, библиотеку, систему диагностик «Мои достижения», видеонаблюдение, сервис аттестации учителей. В библиотеке МЭШ в общем доступе находятся более 33 тысяч сценариев уроков, 348 учебников издательств и 883 электронных учебных пособия, свыше 42,5 тысячи интерактивных приложений.

Проект Московская электронная школа (МЭШ) был включен в список 100 главных образовательных проектов мира. В 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов.

Лучших образовательных результатов удается достичь и с помощью одного из инструментов мотивации - грантов мэра Москвы. Их ежегодно присуждают школам за их вклад в повышение качества столичного образования (всего 220 грантов). Суммы грантов составляют от 4 до 30 миллионов рублей. Эти деньги можно использовать только на поощрение педагогов и сотрудников образовательных комплексов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Более 1474,7 тыс. детей в Москве получают сегодня дошкольное, общее и среднее профессиональное образование (в 2010 г. - 1 млн 120 тыс.). Из них - 437,1 тыс. дошкольников (в 2010 г. - 288,6 тыс.).

- 96,5 тыс. педагогов сейчас обучают детей в системе московского образования. Это учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования. Из них учителей - 54,6 тыс. человек.

- С 165,7 млрд рублей до 268,8 млрд. рублей, то есть более чем в 1,6 раза, выросло бюджетное финансирование системы Департамента образования и науки Москвы с 2010 по 2018 год.

Комментарий эксперта

- Московские школьники активно участвуют в программах предпрофессионального образования, - говорит проректор по учебной работе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Вадим Петров. - В нашем университете мы собираем школьников и даем им возможность показать свои инженерные проекты. Ребята развивают таланты в школах не только в инженерных классах, но и в медицинских, кадетских и академических классах. Считаю важным, что московские школьники могут заранее определиться с выбором вуза и будущей профессии. Преобразования Москвы в сфере образования могут служить примером для регионов страны. Это и «Московская электронная школа», и специальные классы, и участие столичных школ в олимпиадах. Качество столичного образования отмечают международные эксперты. Москва по итогам исследований консалтинговых компаний относится к лучшим образовательным системам мира.