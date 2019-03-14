В Москве начался этап активной реализации программы «Мой район»

Новый этап реализации программы "Мой район" запускают столичные власти. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в телеэфире программы «Наш город».

По его словам, программа «Мой район» фактически является идеологией развития города - комплексно по каждому району.

- Мы всегда вели эту идеологию - чтобы в каждом районе услуги, которые предоставляет город, были равнодоступными, - сказал Собянин. - Но пришло время посмотреть, что мы сделали, как это легло на географию города, насколько это комплексно получилось в рамках одного квартала или района, и что нужно еще для того, чтобы это пространство было удобным для жизни, удобным для жизни конкретного человека, проживающего в конкретном районе - с одной стороны.

Как отметил мэр, нужно также, чтобы у района были свое лицо, свой центр для проведения своих праздников и городских праздников, свой стержень.

- И что нам необходимо сделать со стороны города, чтобы все условия были предоставлены в этом районе на хорошем качественном уровне, - добавил Собянин. - Сейчас мы как раз такую программу и форматируем. И никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей.

Напомним, программа «Мой район» нацелена на создание максимально высоких условий для всех москвичей независимо от места жительства. У жителей должны быть равные возможности для получения качественных услуг в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, а также для детского творчества и досуга. Программа учитывает необходимость для горожан спортивных комплексов, парков, библиотек и всего остального для комфортной и удобной жизни в своём районе.

Сейчас программа, как заявил Собянин, перешла в стадию активной реализации сразу по многим направлениям.

- И с точки зрения интерактивного наполнения - создания соответствующей платформы информирования жителей, каналов обратной связи; и наполняем уже различными конкретными мероприятиями на ближайшее время, - добавил мэр.

При этом власти будут учитывать просьбы жителей в каждом конкретном районе и обозначать приоритеты по их развитию, а также по дальнейшему благоустройству территории. То есть будут решаться насущные вопросы, возникающие именно в этом районе.

«И никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей», - заключил Сергей Собянин.

Программа запустит новый виток развития московских районов на годы вперед. А в масштабах всей Москвы власти ожидают от неё синергетический эффект. Удобный для жизни город начнётся с конкретных удобных для жизни районов - не только в центре, но и на периферии.