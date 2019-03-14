2019-03-14T18:24:35+03:00
Экономика

Глава ЕвроХима доложил Путину о проблемах реализации нацпроекта «Экология»

На Съезде Российского Союза Промышленников и Предпринимателей первый заместитель Комитета РСПП по экологической политике Игорь Нечаев рассказал Президенту об актуальных вопросах перехода российской промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ)
Игорь ЛЬВОВ
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В конце 2018 года российским правительством был утвержден Национальный проект «Экология» с общим объемом финансирования около 4 трлн рублей, причем более половины из этих денег - 2,4 трлн рублей должны были пойти на внедрение НДТ из внебюджетных источников.

«Эти колоссальные средства будут направлены на модернизацию существующих производств и снижение негативного воздействия на окружающую среду», - подчеркнул Игорь Нечаев,- «Наша задача сделать так, чтобы эти средства были потрачены максимально эффективно».

Однако на пути внедрения НДТ существует ряд препятствий. Например, устаревшая нормативная база природоохранного законодательства.

- Вы наверняка слышали про «нормативы рыбхоза», и как они влияют на работу предприятий,- рассказал Игорь Нечаев,- Все знают, и много лет об этом говорят, что эти нормативы недостижимы, но ситуация не меняется. При этом, нигде в мире нет такой системы, где нормативы для стоков промышленных предприятий были бы строже, чем нормативы для питьевой воды!

Президент России согласился с Игорем Нечаевым в том, что правительству необходимо «разобраться как можно быстрее» с устаревшей нормативной природоохранной базой и потребовал, чтобы это было сделано до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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