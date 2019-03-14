Парк "Зарядье" награждён спецпризом жюри международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах

Сегодня, 14 марта, в Каннах (Франция) на международной выставке недвижимости и инвестиционных проектов в конкурсе MIPIM Awards 2019 награду получил парк "Зарядье" с концертным залом.

На торжественной церемонии во Дворце конгрессов и фестивалей заместителю мэра Москвы Марату Хуснуллину вручили специальный приз жюри выставки Special jury awards MIPIM 2019.

- Мы благодарны за высокую оценку, - сказал Марат Хуснуллин. - Нам очень приятно, что профессионалы и 10 миллионов посетителей "Зарядья" оценили наш уникальный парк. Это первый парк, построенный в центральной части Москвы за последние 200 лет. Когда в этом месте в центре столицы была запланирована городская застройка на 450 тысяч квадратов, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возместить затраты инвестору и построить там парк и концертный зал.

Глава столичного Стройкомплекса поблагодарил всех, кто участвовал в создании парка "Зарядье".

- Я хочу сказать слова благодарности большой международной команде, которая работала над этим проектом, - сказал Марат Хуснуллин. - Это американский консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro. Проект концертного зала разработало архитектурное бюро ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина. Наши японские коллеги из компании Nagata Acoustics во главе с легендарным инженером акустического проектирования Ясухиса Тойота, которые спроектировали акустическую часть нашего зала. Наши французские коллеги из компания Mühleisen, которая спроектировала и поставила в "Зарядье" самый большой в России орган на 85 регистров.

- Благодарю команду правительства Москвы вместе с компанией Мосинжпроект, которые спроектировали с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и построили парк и концертный зал, - отметил в заключение Марат Хуснуллин. - Я хочу всем сказать огромное спасибо и приглашаю вас в парк "Зарядье". В этом году у нас будет проходить международный Урбанистический форум 4 - 8 июля именно в парке "Зарядье", именно в концертном зале, приглашаю всех.

Награды премии MIPIM Awards вручаются в 11 номинациях и отдельно спецприз жюри. Парк «Зарядье» в 2019 году прошел в шорт-лист в номинации «Лучший проект восстановления городской среды» вместе с экопарком в китайском Чанчуне, Национальным центром искусств в Гаосюне (Тайвань), проектом реконструкции старого центра Франкфурта-на-Майне (Германия).

В этом году на премию было подано 200 заявок из 58 стран, из которых жюри отобрало в финал 45 проектов из 21 страны. Шесть проектов представила Франция, по пять - Китай и Германия, четыре - Великобритания, по три - Испания и Нидерланды.

Напомним, парк «Зарядье» открылся на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. В прошлом году парк «Зарядье» вместе с БСА «Лужники» уже попадал в шорт-лист MIPIM Awards. «Зарядье» номинировали на премию как «Лучший проект урбанистической регенерации», а «Лужники» вышли в финал в номинации «Лучший восстановленный объект».

КСТАТИ

С даты открытия парк "Зарядье" получил:

Награды

- Премия портала Archdaily в категории «Общественная архитектура» - "Здание года" (Building of the Year 2018)

- Первое место на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в сфере аудиовизуальных технологий за медиакомплексы «Полет» и «Машина времени»

- Премия MUF’18 Community Awards среди проектов и организаций, которые повлияли на развитие разных сфер городской жизни в Москве

- Приз зрительских симпатий и особая похвала (Special Mention) в категории «Ландшафтный дизайн» международного конкурса Architizer A+ Awards 2018

Признание

- Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в этом году (World's Greatest Places 2018)

- Номинант на архитектурную премию Dezeen Awards 2018 в области гражданских и культурных зданий

- Выход в шорт-лист конкурса Всемирного фестиваля архитектуры (World Architecture Festival 2018) в категории «Ландшафтные проекты»

- Номинант на премию международного конкурса недвижимости MIPIM Awards 2018

- Выход в тройку финалистов Международного конкурса Surface Travel Awards 2018 в номинации «Парки и общественные пространства».