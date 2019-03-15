Программа «Мой район» изменит жизнь каждого москвича

Мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала ТВ Центр объявил о новом этапе стартовавшей в прошлом году программы «Мой район». Фактически программа запускается на полную мощность. Проекты готовятся для всех 146 муниципальных образований города - 125 «старых» районов и 21 поселения Новой Москвы.

- Мы всегда вели эту идеологию - чтобы в каждом районе услуги, которые предоставляет город, были равнодоступными. Но пришло время посмотреть, что мы сделали, как это легло на географию города, насколько это комплексно получилось в рамках одного квартала или района и что нужно еще для того, чтобы это пространство было удобным для жизни конкретного человека, проживающего в конкретном районе, - с одной стороны. С другой стороны, чтобы у этого района были свое лицо, свой стержень. Что необходимо сделать со стороны города, чтобы все условия были предоставлены в этом районе на хорошем качественном уровне. В настоящее время мы как раз такую программу и форматируем. И никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей, - пояснил Сергей Собянин.

По его словам, большинство городских проектов изначально рассчитано на достижение равной доступности жителей к образованию, медицине, культурным и спортивным сооружениям, а также транспортной инфраструктуре.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УЧТУТ

Главной задачей программы «Мой район» станет создание единого максимально высокого стандарта качества жизни во всех районах Москвы. Конкретные изменения в каждом квартале будут вносить в программы «Мой район» на основе пожеланий и просьб их жителей.

- Помимо какой-то дальней перспективы, нужно делать, конечно, конкретные шаги уже сегодня, уже в этом году, в следующем году, чтобы было видно, как ситуация меняется, - сказал мэр.

Для примера он привел реконструкцию территории реки Яузы, участки которой находятся в разных районах. При этом каждый отрезок отличается своим видом и тем, что хотят видеть здесь жители. Поэтому, по словам мэра, постепенно обсуждая с жителями, этап за этапом, благоустраивается территория Яузы. «Уже проведены работы на 70 гектарах. В этом году мы благоустроим еще 30 - 50 гектаров», - сказал Собянин.

У каждого района появится свой центр притяжения для праздников и других событий.

Программа позволяет учесть просьбы жителей в каждом конкретном районе и определить приоритеты по их развитию, а также по дальнейшему благоустройству территории.

Город комплексно развивает каждый район, проводя благоустройство, реконструкцию и строительство образовательных и спортивных центров, а также создавая новые пространства для отдыха и культурного досуга жителей.

В КВАРТАЛАХ ПОЯВЯТСЯ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Программа «Мой район» стала долгосрочной. Кстати, во время старта программы в прошлом году многие диванные критики уверяли, что такие планы озвучены исключительно к выборам. Мол, потом об этих обещаниях никто не вспомнит. Но мэр не просто не забыл о ней, но и считает ее ключевой для развития города.

По его словам, сегодня меняется сам формат по планированию развития столицы. Развитию каждого района уделяется большое внимание. В них должны появиться свои центры притяжения для местных жителей и туристов. Ими могут стать библиотеки, которые после реконструкции превращаются в современные медиацентры, музыкальные школы или фестивальные площадки. «Можно построить, как в Кузьминках, новый ярмарочный центр для проведения мероприятий, и тогда не надо будет ехать на «Путешествие в Рождество» на Манежную площадь», - рассказал Собянин.

В районах столицы живут от 100 до 250 тысяч человек, по сути, это целые города. «Огромные районы Москвы оказались без объединяющего районного пространства, - сказал мэр. - Есть скверы какие-то проходные, парки, а вот так, чтобы собраться и провести праздник, ярмарку, чтобы это было празднично, красиво, - такого не было. И появление таких центров оказалось громадным магнитом для притяжения огромного количества людей».

КСТАТИ

Кроме того, город продолжит ремонтировать дворовые площадки. Их будут обновлять раз в семь-восемь лет. «Мы должны заходить в каждый двор и комплексно его переустраивать уже с учетом новых требований, новых технологий, нового опыта. Поэтому каждый год в Москве реконструируется, ремонтируется комплексно или частично около 3,5 тысячи дворов», - отметил Сергей Собянин.