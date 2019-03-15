Наше Подмосковье. Сердечная помощь

Вчера Андрей Воробьёв и директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия подписали соглашение о сотрудничестве.

Бакулевка, напомним, является уникальным центром, ведущим в области сердечно-сосудистой хирургии. Причем ведущим - не только в России. Центр известен на весь мир, в нем проводятся уникальные операции (всего - более 12 тысяч в год). Некоторые методики, которые здесь применяются, не имеют аналогов в других странах мира.

Пациентов из Подмосковья с самыми тяжелыми случаями в центре принимают и сейчас. Например, в 2018 году здесь прооперировали более 2700 жителей Московской области (в том числе 415 детей), в стационаре лечились более 5,5 тысячи человек (830 детей), специалисты НМИЦ ССХ имени Бакулева провели 20 тысяч консультаций у лучших специалистов. Однако после подписания соглашения число жителей Московской области, которые смогут проходить лечение в центре, существенно увеличится.

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Всемирно известный кардиохирург показал Андрею Воробьёву работу центра, представил основные отделения с самой современной аппаратурой, в которых проводятся сложнейшие операции. Затем губернатор, Бокерия и специалисты центра обсудили основные направления сотрудничества.

- Вы знаете, что центр делает уникальные операции, которые далеко не везде в мире делают, - сказал Андрей Воробьёв в беседе с журналистами. - Мы заинтересованы в том, чтобы наши детки тоже имели доступ к такому лечению. Это сотрудничество для нас очень важно. Мы заинтересованы в высокотехнологичных операциях, которые делают в центре. Будем направлять сюда наших подмосковных пациентов.

В свою очередь, Лео Бокерия отметил работу, которая проводится в Московской области по разным направлениям, в том числе - по развитию системы здравоохранения.

- Я был на вашем отчете, - напомнил губернатору кардиохирург, имея в виду ежегодное обращение Андрея Воробьёва к жителям Московской области, - оно было в январе. - Я был поражен, потрясен анализом, который услышал. Ни один вопрос не был, что называется, куда-то задвинут. Были обозначены все трудности и все перспективы их решения. Понятно, что целеустремленная команда будет делать. И мы видим результаты на примере сосудистых центров, которые сегодня открыты в Московской области.

Губернатор отметил, что за последние годы в нескольких муниципалитетах Подмосковья построили сердечно-сосудистые центры. Сейчас их уже 12.

- Эти центры успешно работают, они спасают жизни. (См. «Важно». - Авт.) Но есть пациенты, которым нужны неимоверно сложные операции на открытом сердце, которые делают сам Лео Антонович и профессора, которые здесь работают.

«Высокотехнологичные операции, которые необходимы некоторым нашим жителям, могут делать только у вас. Уверен, наше партнерство позволит сделать доступнее медицинскую помощь, которая спасет множество жизней», - написал Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме (@andreyvorobiev).

Важно

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Стоит отметить, что уникальность НМИЦ ССХ имени Бакулева - не только в современной аппаратуре и собственных методиках. В первую очередь здесь собрана мощная команда профессионалов с большим опытом. Из 623 врачей, которые работают в центре, сегодня 267 имеют ученую степень. Поэтому один из пунктов соглашения Московской области и Бакулевки касается обмена опытом.

- Подмосковье постоянно нуждается в повышении квалификации своих специалистов. И команда профессионалов, которая работает здесь, может оказать нам очень важную помощь в консультировании и обучении, - заявил Андрей Воробьёв. - Мы сейчас по президентской программе реализуем ряд крупных проектов в сфере здравоохранения. Это два больших стационара, две ультрасовременные клиники в Балашихе и Красногорске. Мы расширяем свой онкологический центр. И нам очень бы хотелось, чтобы специалисты наших сосудистых центров имели возможность взаимодействия с коллегами из бакулевского центра.

Профессионалы из НМИЦ ССХ будут консультировать подмосковные сердечно-сосудистые центры по вопросам кардиохирургического лечения пациентов.

Конкретно

КСТАТИ

«Мы открыты для приема пациентов в любое время»

Лео Бокерия, со своей стороны, отметил, что Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, который он возглавляет, открыт для плотного сотрудничества с Московской областью. За 65 лет существования этого центра здесь накопили большой опыт.

- Конечно, сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране - это пока еще непочатый край проблем, - сказал мэтр. - У нас в регионах не хватает такого уровня специалистов для решения проблем. Поэтому мы в этой части, конечно, взаимодействовали и будем еще более тесно работать с Московской областью. Мы открыты для приема пациентов из Подмосковья в любое время.