Фестиваль "Крымская весна" 2019 в Москве: Джаз из Коктебеля, жареная барабулька и пейзажи Айвазовского

С 16 по 18 марта в столице пройдет фестиваль "Крымская весна" в рамках "Московских сезонов. На 14 площадках в центре и округах, а также в парке "Зарядье", парке Горького и в Сокольниках подготовлена культурная программа с бесплатными спектаклями, концертами, творческими вечерами, кулинарными и ремесленными мастер-классами, уроками иностранных языков и спортивными занятиями.

Городские фестивали "Московские сезоны" проходят во все времена года и уже стали визитной карточкой столицы. После завершения "Московской Масленицы" столица сразу встретила еще один фестиваль - "Крымская весна".

При этом жителям и туристам необязательно ехать для прогулок и отдыха в центр города. Программа "Мой район" постепенно обновляет жилые кварталы во всех округах. Благодаря этому фестивальные площадки все активнее открываются в районах.

Ни один фестиваль не обходится без гастрономического праздника. Лавки, кафе и рестораны предлагают угощения и продукты на самый изысканный вкус на месте и с собой. На каждой ярмарке посетители смогут попробовать оригинальное меню национальных крымских блюд.

Кроме того, на фестивале пройдут фото- и другие выставки, исторические реконструкции, откроется интерактивный музей истории Крыма.

Москвичи смогут познакомиться с историей и культурой полуострова, приятно провести время, узнать и научиться делать что-то новое.

ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕВРАТИТСЯ В ЯЛТИНСКУЮ ТАНЦПЛОЩАДКУ

На Тверской площади в дни «Крымской весны» раскинется знаменитая Ялтинская набережная. В программе - блюзовые джемы модных музыкальных групп и непременные для курортной Ялты танцы с участием профессиональных танцоров и всех желающих гостей площадки. В местном павильоне-«Гостиной» можно отдохнуть в «Ялтинском санатории» и даже пройти сеанс ароматерапии. Гостям расскажут о целебных свойствах крымских эфирных масел - лаванды, чабреца, крымской розы) и предложат насладиться их ароматом. Здесь же пройдут мастер-классы по флористике для детей и взрослых.

НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ НАУЧАТ ГОТОВИТЬ СУП С РАПАНАМИ

Историю народов Крыма расскажут и покажут на Манежной площади в иммерсивном спектакле "Крымское путешествие" в постановке режиссера Сергея Котюха. Гостей фестиваля пригласят поучаствовать в этом спектакле, увидеть представителей разных народов, некогда населявших Крым и живущих там сейчас.

На этой же площадке с утра и до вечера проходит интерактивная развлекательная программа. В компании артистов в образах крымских жителей гости фестиваля побывают в шести городах - Перекопе, Алуште, Судаке, Феодосии, Бахчисарае и Симферополе. Здесь можно поиграть в традиционные народные игры - кубарь, шапки, удочки, лапта и горелки.

На Манежке будут проходить мастер-классы для детей. В "Творческой гостиной" можно смастерить карту Крыма, макет Крымского моста, панно в виде Евпаторийского маяка и другие оригинальные поделки. А в «Кулинарной гостиной» научат готовить дары моря - суп с рапанами, жульен из мидий, запеченная и жареная рыба, а также необычные десерты - шоколадные конфеты «крымский каштан», рогалики с начинкой из яблок и миндаля, сахарные палочки с цветочным сиропом.

НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ ОТКРОЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ

В кулинарной школе «Вкус Крыма» на площади Революции детей научат варить уху из черноморской рыбы, печь знаменитые крымские пироги кубете с картофелем или рисом, готовить салаты и соте из крымских овощей.

В школе «Два капитана» желающие научатся завязывать морские узлы, рисовать пейзажи и даже выращивать крымские первоцветы – крокусы. А заодно и послушают рассказы преподавателей о главных достопримечательностях Крыма.

В местной гончарной мастерской под названием «Домик у моря» дети создадут глиняные поделки, сувениры из перламутра, смастерят деревянные кораблики и освоят различные техники росписи. Эти занятия рассчитаны на ребят от 6 лет и старше и будут проходить все три фестивальных дня - с 12.00 до 18.45 или с 15.00 до 18.45 в зависимости от программы. Начало новых мастер-классов – в начале каждого часа.

ГУЛЯЕМ В ОКРУГАХ И В ПАРКЕ "ЗАРЯДЬЕ"

В творческих и кулинарных занятиях можно будет поучаствовать и на окружных площадках «Крымской весны» - на улицах Профсоюзной, Городецкой и Митинской, на площади Славы, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. К примеру, посетителям предложат нарисовать пейзажи Крыма, создать разнообразные поделки, приготовить (и, конечно же, попробовать) крымские сырники с крафтовым джемом из ежевики и вишни.

А в парке "Зарядье" в павильоне "Заповедное посольство" заработает научно-популярный лекторий. В медиацентре откроется выставка «На берегах цветущих Крыма». Кроме того, можно будет попробовать шурпу, устрицы и жульен из рапана.

В "Зарядье" посетители станут участниками путешествия по обновленному Артеку. Ребята, побывавшие там, проведут виртуальную экскурсию, а сотрудники центра расскажут, как стать вожатым. Экспозиция международного детского центра будет работать 16, 17 и 18 марта.

В медиацентре парка также пройдут литературные и театральные события, творческие встречи. Писатель, журналист и общественный деятель Захар Прилепин поделится опытом путешествий по Крыму, а писатель Платон Беседин проведет автограф-сессию.

Здесь же откроется выставка «На берегах цветущих Крыма». Гости увидят пейзажи Ивана Айвазовского, акварельные этюды Николая Гусаченко и Ивана Чекмазова, картины Владимира Сорокина, Виктора Русанова и других художников XIX и XX века.

Поклонников джаза ждут в Большом амфитеатре парка на международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение двух дней перед зрителями выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы из России, США и Германии.

Кстати, на всех 14 площадках фестиваля проведут порядка 70 спектаклей и концертов. А на Никитском бульваре развернется тематическая фотовыставка - 32 авторских фотоснимка, которые изображают крымскую природу.

Подробное расписание фестиваля "Крымская весна" на сайте.

НА ЗАМЕТКУ

Чем полакомиться на фестивале

В торговых шале городских фестивальных площадок можно выбрать самые вкусные продукты с Крымского полуострова - рыбу и морепродукты, знаменитый крымский чай, мед и сладости.

А рестораны-участники приготовят жареную барабульку и ставриду, плов из баранины, крымские чебуреки янтык, сарму (крымскотатарский вариант голубцов с виноградными листьями или листьями инжира) и другие традиционные крымские блюда.

Всего в фестивале «Крымская весна» участвуют более 300 ресторанов - те, которые приняли предложение создать специальные блюда или специальные меню. На самих площадках фестиваля 74 ресторана представят традиционные крымские блюда из морепродуктов.

ИДИ И СМОТРИ

Где откроются площадки "Крымской весны"

В ЦЕНТРЕ

1. ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

2. МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ

3. ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

4. ТВЕРСКОЙ Б-Р

5. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛУЖНИКИ»

В ОКРУГАХ

6. УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, ВЛ. 41

7. Б-Р ДМИТРИЯ ДОНСКОГО, ВЛ. 11

8. ОРЕХОВЫЙ Б-Р, ВЛ. 24

9. УЛ. ГОРОДЕЦКАЯ, ВЛ. 1

10. ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ

11. УЛ. МИТИНСКАЯ, 31

В ПАРКАХ

12. ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

13. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

14. ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "СОКОЛЬНИКИ"