Фестиваль «Крымская весна»: как коптят крымскую барабульку и как купить путевку в Коктебель

В Москве стартовал фестиваль «Крымская весна». Жителей столицы зовут вместе праздновать пятилетие воссоединения Крыма с Россией. Фестиваль будет проходить три дня - с 16 по 18 марта. Одной из центральных зон стала Площадь Революции. Здесь для гостей устроили творческие и кулинарные мастер-классы, а также привезли угощения из Крыма.

- Крымские предприниматели получили огромные рынки сбыта, они получили друзей по всей стране. Сейчас мы вместе думаем уже о международных экспортных проектах, помогаем им выходить на международные рынки.

Для гостей фестиваля привезли угощения из Крыма. Фото: Валентина Пр­окофьева

В результате воссоединения Крыма с Россией местный бизнес получил огромный импульс. Это новые заказы внутри Крыма, поскольку там идет активное инфраструктурное развитие и строительство, в том числе и энергетики. Туристический поток существенно вырос, там по последним данным порядка 7 миллионов человек уже по прошлому году, и туристы конечно же активно тратят деньги, - сказал на открытии площадки Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Площадь Революции превратилась в огромный рынок со всевозможными вкусными и домашними товарами из Крыма. Здесь можно купить украшения, посуду, можжевеловые подставки под горячую посуду, чай, керченские сыры и рыбу.

Площадь Революции превратилась в огромный рынок. Фото: Валентина Пр­окофьева

- Мы привезли барабульку, тюльку, ставриду холодного копчения. У нас только натуральное копчение - на ольхе и плодовых деревьях. Используем керченскую рецептуру посола, которая известная со времен СССР. Рыбу ловим из Черного и Азовского морей. У нас производство находится в нескольких километрах от Крымского моста. Вообще с появлением моста нам открылись другие возможности. Раньше мы поставляли рыбку только жителям острова, а теперь вышли на рынок в Краснодаре и Москве. В планах продавать и в Санкт-Петербурге, - рассказывает Михаил Пасечник, руководитель отдела продаж компании "Звезда Рыбака город Керчь".

На фестивальной площадке на площади Революции также можно будет купить крымские колбасные и мясные деликатесы, морепродукты, которые упакуют в термопакеты, эфирные масла, национальные сладости - медовую пахлаву и лукум. А еще узнать, в каких крымских пансионатах и здравницах лучше запланировать свой отдых. Оформить путевку можно прямо в представительстве на фестивальной площадке.

В результате воссоединения Крыма с Россией местный бизнес получил огромный импульс. Фото: Валентина Пр­окофьева

- Традиционно самыми популярными направления являются населенные пункты южного берега Крыма, но очень многие сейчас хотят побывать в западной части полуострова - в Евпатории, Саках, и на восточном берегу Крыма - в Феодосии, Коктебеле. Отдых в Крыму уже несколько лет финансово доступен россиянам, санатории и здравницы стараются не повышать цены. Уже сейчас по онлайн-бронированию на майские праздники Крым в лидерах, мы ждем гостей, ведь сможем показать красивую природу, рассказать историю полуострова и вкусно накормить - у Крыма особое гастрономическое богатство, - рассказывает Ольга Мацулова, начальник управления имиджевых мероприятий Министерства курортов и туризма Республики Крым.

На площадке проходят иммерсивные спектакли, также много развлечений для детей. В центральном павильоне юные гости отправятся в виртуальное путешествие по городам Крыма, узнают об архитектуре, истории и жителях. Детей научат завязывать морские узлы, конструировать корабли в миниатюре, а также рисовать морских обитателей на спиле дерева. Кулинарные мастер-классы будут интересны не только детям, но и взрослым. Повара расскажут, как запечь крымскую барабульку, пожарить мойву, а также как сварить суп из скумбрии.

Фестиваль «Крымская весна» проходит на 14 площадках столицы, в том числе в парке Горького, «Зарядье» и «Сокольниках». Для москвичей и гостей города подготовили выставки, лекции по литературе и истории, уроки по географии Крыма, театральные представления, спортивные и музыкальные мероприятия, а также гастрономическую программу.