Из окна газпромовской высотки в Москве выпал сотрудник компании

Утром в пятницу, 15 марта, жуткий случай произошел в одном из зданий компании "Газпром" на улице Наметкина. Сотрудник фирмы поднялся на 30 этаж и выпал в окно. Шокированные случившимся очевидцы вызвали скорую и полицию. Однако мужчина умер до приезда медиков.

Известно, что погибший работал ведущим специалистом отдела технической службы.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Сейчас следователи изучают содержимое мобильного телефона погибшего мужчины.

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