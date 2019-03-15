2019-03-15T12:44:46+03:00
Происшествия

Из окна газпромовской высотки в Москве выпал сотрудник компании

Мужчина погиб до приезда медиков
Анастасия ВАРДАНЯН
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Здание центрального офиса "Газпрома" на улице Наметкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина ЛысцеваЗдание центрального офиса "Газпрома" на улице Наметкина. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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Утром в пятницу, 15 марта, жуткий случай произошел в одном из зданий компании "Газпром" на улице Наметкина. Сотрудник фирмы поднялся на 30 этаж и выпал в окно. Шокированные случившимся очевидцы вызвали скорую и полицию. Однако мужчина умер до приезда медиков.

Известно, что погибший работал ведущим специалистом отдела технической службы.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас на месте происшествия работают следователи, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

Сейчас следователи изучают содержимое мобильного телефона погибшего мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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