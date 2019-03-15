Выставку Репина в Москве будет охранять Росгвардия

На этот раз утащить шедевр мировой живописи не получится. И бурлаки останутся в музее. Как и запорожцы, Лев Толстой, Модест Мусоргский и другие герои художника. Выставка открывается 16 марта и будет идти до 18 августа.

- Экспозицию разместили в корпусе на Крымском Валу - сразу на трех этажах, - рассказали «КП» в Третьяковской галерее. - В нее вошли работы Ильи Репина с 1870-х по конец 1920-х годов. Кроме знаменитых произведений, можно увидеть и малоизвестные.

Чтобы ничего не украли (а у нас такое случается), в музее установили новую систему контроля. И если кто-нибудь посмеет сдвинуть с места картину, тут же сработает датчик и сигнал тревоги пропищит на браслетах охранников. Ну а дальше - дело техники.

Специально к нашумевшей выставке музей заключил контракт с Росгвардией (на миллион рублей). Как говорится, чтобы наверняка.

Билеты на выставку можно купить на сайте ticket.tretyakovgallery.ru. Или в главном корпусе музея (Лаврушинский переулок, 10). В кассах на Крымском Валу билеты в первые недели продавать не будут (как объяснили «Комсомолке», «дальше - по обстоятельствам»). Пропускать посетителей будут раз в полчаса. И если все будут приходить к обозначенному времени, по мнению организаторов, очереди не возникнет.

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