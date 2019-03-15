Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал наставником на конкурсе управленцев «Лидеры России»

В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» в эти дни проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России». Этот проект часто называют главным социальным лифтом страны - десятки управленцев, проявивших себя на конкурсе 2018 года, были приглашены на высокие посты в федеральные министерства, региональные правительства, крупные компании. Вот и в этот раз в конкурсе принимали участие желающие из всех регионов страны. На первом этапе лучших из лучших отбирали на уровне субъектов РФ, затем - по федеральным округам. В финале участвуют 300 конкурсантов, 10 из них представляют Подмосковье.

Сегодня площадку «Лидеров России» посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв вошёл в команду наставников. Более 30 глав регионов, руководителей министерств и компаний давали участникам задания и наблюдали за их умением работать в команде.

- Здесь собрались мыслящие люди – и молодые, и уже опытные. Они активно участвуют в дискуссии, умеют командно работать. Очень интересный формат, - отметил Андрей Воробьёв. - Приятно, что мы имеем возможность общаться с будущими и настоящими лидерами России. Для конкурсантов доступны в перспективе любые должности. Главное, чтобы человек мог оправдать ту компетенцию, на которую мы рассчитываем. Нам везде нужны эффективные лидеры, эффективные специалисты: в сферах образования, инвестиций, экономики, финансов, муниципального управления.

Стоит отметить, что финалист прошлогоднего конкурса «Лидеры России» Михаил Ан несколько месяцев назад был назначен министром инвестиций и инноваций Московской области.

- Мне очень понравились результаты кейса, который я предложил для решения, - поделился своими впечатлениями от работы конкурсантов Андрей Воробьёв. - Это как раз то, что мы должны дополнительно сделать для роста экономики Московской области. Ребята предложили исчерпывающий перечень, очень разумный, и мы будем использовать это в своей работе. По крайней мере, попытаемся апробировать все идеи, которые здесь прозвучали.

В этом году заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали 227 тысяч человек.

По итогам финала 100 человек будут включены в программу подготовки высшего кадрового резерва России. Кроме того, каждый из них получит грант в 1 млн. рублей и возможность в течение года стажироваться у своего наставника.

Конкурс завершится в ближайшее воскресенье.