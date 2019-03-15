В Москве более 700 учителей получили гранты за вклад в развитие «МЭШ»

На совещании московского Департамента образования и науки десяти педагогам города вручили гранты за материалы для проекта «Московская электронная школа» («МЭШ»). Учителя разрабатывают продвинутые сценарии уроков, а также целые тематические блоки сценариев для интерактивных занятий. Таким образом общее количество педагогов, отмеченных столичными властями за вклад в развитие «МЭШ» с начала развития проекта достигло 722 человек. Педагоги-новаторы трудятся в 314 школах города.

Среди недавно награжденных девять учителей получили гранты за разработку сценариев уроков. Так, Зоя Островная из школы № 1537, Венера Бегматова из школы № 167 и Лариса Солдаткина из школы № 947 подготовили материалы для проведения занятий в начальной школе. Учителя русского языка и литературы Вера Колюсина (школа № 1375), Кира Леденева (школа № 329) и Мария Усольцева (школа № 536) разработали сценарии уроков по своему предмету. Также гранты за сценарии получили учитель английского языка Ирина Храмова (школа № 1517), учитель геометрии Ирина Филькова (школа № 902) и учитель биологии Людмила Смирнова (школа № 1208). Еще один грант, за создание тематического блока сценариев, получила Людмила Гаврись, учитель начальных классов школы № 1371.

Многие учителя уже получили по несколько грантов! Причем мотивирует педагогов не столько денежное вознаграждение, сколько профессиональное признание коллег, которые используют их материалы в своей работе.

Пользоваться сервисами «МЭШ» могут учителя, школьники и родители. Последние получили возможность напрямую общаться с педагогами, преподаватели — обмениваться опытом, а ученики — получать знания в интернете.

Проект включает единый электронный дневник и библиотеку электронных учебных материалов. В библиотеке собран интерактивные материалы для учителей и школьников. Преподаватель может выбрать лучшие сценарии, подготовить на их основе собственный урок, а также загрузить в библиотеку уникальный материал. Все сценарии проходят тщательную содержательную проверку известными специалистами, исключающую появление некачественного материала.