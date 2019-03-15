В Москве 16 марта стартует фестиваль «Крымская весна»

Парк «Зарядье» - одна из основных площадок фестиваля «Крымская весна». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем аккаунте в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«16-18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна», - сообщил градоначальник. - Одной из основных площадок будет «Зарядье». Там пройдут творческие встречи, лекции по истории и культуре Крыма, выставка картин, международный фестиваль Koktebel Jazz Party и дегустация блюд полуострова».

Обратим внимание, что фестиваль «Крымская весна» пройдет в столице с 16 по 18 марта. На 13 площадках, которые разместятся по всей Москве.

Одной из ключевых площадок проведения фестиваля станет парк Зарядье. Итак, 16 и 17 марта в «Заповедном посольстве» гостей ждет цикл бесплатных лекций и мастер-классов, посвященных различным периодам истории Крыма и литературным произведениям, созданным в Крыму.

Здесь же в «Заповедном посольстве» 16, 17 и 18 марта в будет работать экспозиция Международного детского центра «Артек». Посетители станут участниками видео-путешествия по обновленному международному детскому центру, которое развернется на большом экране. В видеороликах об «Артеке» расскажут сами ребята, побывавшие в детском центре. А сотрудники МДЦ расскажут всем желающим о том, как стать вожатым.

Познакомиться с культурой полуострова можно будет и побывав на мероприятиях программы «Литературный Крым» (она пройдет в медиацентре парка в субботу и воскресенье). С утра и до вечера посетителей будут ждать увлекательные литературные и театральные события, а также творческие встречи. Например, писатель, журналист, общественный деятель Захар Прилепин поделится опытом путешествий по Крыму, а писатель Платон Беседин пообщается с гостями праздника и проведет автограф сессию.

16 марта в медиацентре откроется выставка «На берегах цветущих Крыма». Гости увидят пейзажи И. Айвазовского, акварельные этюды Гусаченко, Чекмазова, картины Сорокина, Русанова и других художников XIX и XX века, посвящавших свои работы этом полуострову, а также фотографии природы и быта жителей Крыма из собрания Росфото.

Кроме того, на городских площадках «Крымской весны» можно будет приобрести продукты, привезенные с полуострова, и попробовать крымскую кухню в исполнении столичных рестораторов: морепродукты, рыба, мед, чаи и сухофрукты, а также уникальные традиционные блюда региона - плов, шурпа, лагман, янтык, мидии, рапаны и другие вкусности.