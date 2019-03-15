На ВДНХ летом откроют акватический сад и аттракционы

Нынешним летом ВДНХ исполняется 80 лет. Уже сейчас реставраторы говорят, что это будет год возрождения главной выставки страны. Рассказываем, что будет в исторических павильонах и какие новые объекты откроют уже этим летом?

Новая зеленая зона

В Ландшафтном парке, который прошлым летом появился между Зеленым театром и «Городской фермой», откроется акватический сад. Посетители смогут гулять по понтонам среди цветущих водных растений. Эта прогулочная водная дорога с искусственным ручьем соединит три детские площадки с аттракционами. Здесь же появится «Сад пяти чувств», который представляет собой пешеходный маршрут, на котором растения можно будет потрогать и даже попробовать.

- В старинной Шереметьевской дубраве появится экотропа – прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Зеленого театра и «Москвариума» откроется Аллея залов – там можно будет поиграть в настольные игры, почитать, и отдохнуть всей семьей до спектаклей. Поиграть можно будет и возле павильона № 34 «Космос» - там построят детскую площадку с деревянными игрушками.

Парк будущего: аттракционы и канатная дорога

На том же месте, где раньше были аттракционы (по левой стороне от павильона «Центральный») строят Парк аттракционов под открытым небом. Там же почти вдоль всей выставки появится канатная дорога — каждому захочется посмотреть на павильоны и фонтаны с высоты. Первая очередь Парка аттракционов, как говорят в мэрии города, откроется в 2019 году.

Новая жизнь исторических павильонов

После реставрации откроют сразу пять павильонов. Самый красивый «Земледелие» (бывшая «Украинская ССР»). Скульптуры на крыше были отреставрированы, воссозданы декоративные элементы фасадов и восстановлен огромный витраж над центральным входом «Переяславская Рада 1654 года». Теперь в нем будет павильон «Слово» - центр исследования письменности.

После реставрации откроют сразу пять павильонов

Особое внимание сейчас приковано к павильону № 11 «Металлургия» (бывшая «Казахская ССР»). Специалисты воссоздали купол со шпилем высотой 9 метров. Его украшают колосья и цветочные элементы, а венчает - пятиконечная звезда. Воссоздали и памятники казахскому певцу и поэту Джамбулу Джабаеву и Герою социалистического труда Шыганаку Берсиеву. В отреставрированном павильоне откроют выставочный центр Республики Казахстан.

При реставрации павильона № 6 «Химия» (бывшая «Литовская ССР») были обнаружены две керамические скульптурные композиции «Животноводство» и «Сельское хозяйство» - их привели порядок и вернули на фасад. В этом павильоне будет выставочный центр Республики Абхазия.

Посмотреть на подлинный мраморны фасад с керамическим декором можно будет в павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывшая «Азербайджанская ССР»). Перед зданием установят воссозданные статуи «Чабан» и «Девушка с книгой». Теперь в павильоне будет открыт выставочный центр Азербайджанской Республики.

Закончился ремонт фасадов и колонн в павильоне № 10 «Стандарты» (бывшая «Молдавская ССР»). Летом там откроется выставочный центр Республики Молдова.

КСТАТИ

Фонтаны покажут до майских праздников

Заканчивают реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ. Мэр города сообщил, что символы Главной выставки посетители смогут увидеть до майских праздников.

Заканчивают реставрацию фонтана «Дружба народов»Фото: Алиса ТИТКО

Особый трепет к фонтанам из-за того, что на реставрацию их отправили впервые за 65 лет. У скульптур девушек с «Дружбы народов» отвалились украшения и фрукты, были разбиты вазы, гуси и рыбки с «Каменного цветка». Именно поэтому элементы фонтанов демонтировали, в мастерской очистили, и нанесли новый слой смальты (золочение). Чтобы 16 скульптур девушек вновь засияли под ярким летним солнцем, мастерам потребовалось порядка 6 кг сусального золота.