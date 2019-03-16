Рыночная торговля в Москве развивается в новом формате

«Идем в «Депо»! Новый гастрономический квартал с таким названием открыл недавно мэр Сергей Собянин на месте старейшего московского транспортного парка. Раньше между Лесной, 1-й и 2-й Миусской улицами и Миусским переулком находилось Миусское трамвайное депо. А теперь здесь модное общественное пространство площадью 3,5 гектара для отдыха и различных городских событий. Это примерно десять Даниловских рынков. В одном месте собраны рестораны известных брендов, летнее кафе и культурно-спортивный комплекс, а также фуд-молл «Депо». Сюда могут прийти порядка 4000 человек одновременно.

За последние годы Москва активно развивает рыночную торговлю в новом формате. В прошлом остались примитивные грязные прилавки с неприятными запахами и товаром нередко сомнительного качества. В 2010 году в столице работал 81 рынок. При этом 58 торговых площадок размещались в некапитальных строениях. Сейчас нестационарные рынки, в том числе точки в «Лужниках», закрылись. Некоторые из них превратились в современные комфортные торговые центры.

БАЗАРА НЕТ

Масштабную перезагрузку в этой сфере Москва запустила с Даниловского рынка. В 2018 году его посетили более трех миллионов человек. Во время чемпионата мира по футболу телевизионные компании из 20 стран проводили съемки рынка как новой достопримечательности Москвы. Горожане уже привыкли приходить на рынок не только за свежими экологически чистыми продуктами, но и потусоваться, полакомиться необычной едой, послушать музыку, побывать на мастер-классе. Здесь также работают детские площадки, службы доставки.

Любимый многими во всем мире формат гастрономических кварталов появился на девяти московских рынках. А рядом с жилыми домами открываются небольшие круглогодичные ярмарки. Ими постепенно заменят ярмарки выходного дня, которые работают только в теплую погоду. К концу этого года в Москве создадут и запустят около 20 круглогодичных ярмарок. При этом учитываются пожелания местных жителей.

НА УСАЧЕВСКИЙ - ЗА ФЕРМЕРСКИМИ ПРОДУКТАМИ, НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ - НА ДЕГУСТАЦИЮ ВИН

В разных районах столицы известные рынки полностью преобразились после реконструкции. К примеру, в Хамовниках на Усачевском рынке фасад облицевали кирпичом XIX века, а внутри появились фермерские товары, фудкорт с необычными десертами.

Один из старейших рынков на юго-востоке Москвы - Велозаводский - после обновления удивляет покупателей уникальными гастрономическими прилавками со специальной системой охлаждения. Овощи, фрукты и зелень благодаря этому остаются свежими. И никаких торговых развалов!

На Рождественском бульваре вновь открылся Центральный рынок. На трех этажах - корнеры с едой, продуктовые прилавки и фудкорт размером с футбольное поле. По пятницам сюда приходят на концерты, дегустацию вин, за чаем из огромного самовара или паэльей на гигантской жаровне.

Еще одна примета современной столичной торговли - кафе и рестораны в бывших промзонах. Пожалуй, самые известные гастрономические кластеры находятся в производственных цехах фабрик «Красный Октябрь» и «Трехгорная мануфактура». Для москвичей и туристов они интересны кулинарными фишками и новинками.

Московские рынки преобразили город и превратили прогулку по улицам в увлекательное путешествие со вкусом.

ЦИФРЫ

В Москве сегодня работают 26 розничных рынков, из которых 21 - сельскохозяйственный.

В конце февраля 2019 года планируется открыть капитальный рынок в Зеленограде.

В 2018 году во всех округах столицы работали 118 ярмарок различного формата - выходного дня, региональных и межрегиональных. На них побывали более 9,2 миллиона человек. Они купили около 65 тысяч тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции.