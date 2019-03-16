Наше Подмосковье: Билет в большой балет

У способных ребят из Подмосковья теперь появились дополнительные шансы попасть в лучший балетный вуз России - Московскую государственную академии хореографии. В нынешний четверг министр культуры региона Нармин Ширалиева и ректор МГАХ Марина Леонова подписали соглашение о сотрудничестве.

РАЗГЛЯДЕТЬ ТАЛАНТЫ

Московская академия хореографии - старейший российский театральный вуз. Он ведет свою историю с 1773 (!) года, когда указом Екатерины II были созданы классы театрального танцевания при Воспитательном доме. В XIX веке, развиваясь, заведение трансформировалось в Московское императорское училище, после революции стало балетным техникумом при Большом театре, затем хореографическим училищем, институтом и, наконец, академией. Сегодня это крупнейший вуз России, где готовят артистов балета. В масштабах театрального образования это как МГУ, мечта любого юного артиста, который занимается балетом. Потому что успешная учеба в МГАХ - билет в большой балет. Немудрено, что главные звезды Большого театра разных эпох были выпускниками именно этой академии - от примы-балерины 30 - 40-х Ольги Лепешинской до несравненной Майи Плисецкой, от знаменитой театральной династии Лиепа до Николая Цискаридзе и примы последних лет Марии Александровой.

Теперь Московская государственная академия хореографии будет тесно сотрудничать с Московской областью. Педагоги МГАХ будут отсматривать самых талантливых детей из подмосковных хореографических школ (см. «Конкретно») и отделений.

- Я рада сотрудничеству с Московской областью, это такой большой источник, где мы можем найти очень талантливых детей, - говорит ректор МГАХ Марина Леонова. - Талантливые дети должны получать образование в профессиональных учебных заведениях. Ребята из Подмосковья могут работать в лучших театрах мира.

Марина Леонова, к слову, выпускница академии. После окончания учебы, с 1969 по 1989 год она танцевала в Большом театре, была его примой. Леонова имела обширный репертуар, была первой исполнительницей ряда партий в постановках советских балетмейстеров. Среди ее известных ролей Фея сирени в «Спящей красавице» Чайковского, Жар-птица в одноименном балете Стравинского, Одетта-Одиллия в легендарном «Лебедином озере».

- Нам очень важно, чтобы в Московской области были лучшие силы. С точки зрения образования в сфере хореографического искусства - это Московская государственная академия хореографии, - говорит Нармин Ширалиева. - Мы должны помочь ребятам, их семьям в том, что называется профориентацией. Балет - это судьба, это шанс, который выпадает раз в жизни. Не все могут сориентироваться, понять, что нужно двигаться дальше.

По словам министра, хорошее базовое образование способные ребята получают в подмосковных школах, а Московская хореографическая академия может стать для них звездным трамплином:

- Именно она открывает двери в Большой театр, Мариинку и другие театры мира. Если педагоги МГАХ будут приезжать смотреть наших десятилетних ребят у хореографического станка, они сразу смогут разглядеть эти таланты.

Студенты Красногорского филиала Губернского колледжа искусств и учащиеся хореографической школы «Вдохновение» представили балет «Щелкунчик». Фото: Павел ПОПОВ

ПЕРВЫЙ «КАСТИНГ»

Впрочем, одними только «кастингами» соглашение не ограничивается. В нем есть еще несколько важных пунктов. Представители академии будут принимать участие в театральных, танцевальных и музыкальных фестивалях, конкурсах и мастер-классах, которые проводятся в Подмосковье. Также впереди совместные проекты, семинары и конференции по обсуждению актуальных вопросов в области хореографического искусства.

После подписания соглашения руководители МГАХ провели встречу с членами правительства Московской области и руководителями подмосковных хореографических школ. Обсудили вопросы развития в регионе хореографического искусства.

А первый предварительный «кастинг» прошел сразу после - студенты Красногорского филиала Губернского колледжа искусств и учащиеся хореографической школы «Вдохновение» представили балет «Щелкунчик».

КОНКРЕТНО

- 3 хореографические школы сегодня действуют в Подмосковье - в Наро-Фоминске, Красногорске и Люберцах.

- В них занимаются 1,2 тыс. детей.

- Еще в 81 подмосковной Детской школе искусств (ДШИ) есть хореографические отделения, в которых учатся 5,2 тыс. ребят.