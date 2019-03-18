В столице дом с жар-птицами признали памятником архитектуры. Пятиэтажное здание построили в 1911 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна. Это до сих пор жилой дом. А теперь еще и культурное наследие.

- Год назад здание взяли под охрану государства в качестве выявленного памятника архитектуры. За это время специалисты собрали все материалы и подготовили историко-культурное исследование. По его итогам было принято решение о присвоении этому творению Нирнзее статуса объекта культурного наследия регионального значения, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как отмечают специалисты, этот дом одна из самых оригинальных работ знаменитого зодчего Эрнста-Рихарда Нирнзее. Асимметричный фасад здания украшен жар-птицами над окнами. Доходный дом Е.К. Калиновской построили в 1911 году. Для тех годов стиль здания считали шедевром - майоликовые панно с растительным орнаментом, декоративные вставки в виде пышных диковинных цветов.

В Москве дом с жар-птицами признали памятником архитектуры. Фото: mos.ru

- Керамические детали декора были произведены на Абрамцевском гончарном заводе, принадлежащем известному меценату Савве Мамонтову, и создавались по рисункам таких великих художников, как Михаил Врубель, Аполлинарий Васнецов, Александр Головин и Василий Поленов, - рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

В доме уже 108 лет живут люди. В советские годы был переоборудован лифт, в 90-е была заложена арка во двор, но теперь исторический облик памятника архитектуры менять запрещено.

Интересно знать

Автор дома с жар-птицами также создал дизайн более 30 доходных домов в центре Москвы. Самые известные работы Эрнста-Рихарда Нирнзее:

- "тучерез" или "дом холостяков" в Большом Гнездниковском переулке. Это был первый в Москве жилой дом высотой больше восьми этажей. Сейчас в этом здании располагается учебный театр ГИТИСа;

- "дом со скворечником" в Трехпрудном переулке. Здание стали так называть за комнату на крыше, которая напоминала домик для птиц.