"День православной книги" прошел в Храме Христа Спасителя

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 19 марта при поддержке Правительства Москвы прошел детский праздник "День православной книги". Мероприятие посетили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы традиционно встречаемся в это день, чтобы вспомнить великий подвиг русского книгопечатника Ивана Федорова, который отпечатал богослужебную книгу "Апостол". С этого исторического деяния началось книгопечатание в нашей стране. Сегодня мы не представляем жизнь без книг. Мы используем печатные и электронные книги. Главное - смысл книги, как того, что несет в себе мысли, информацию, и то что передается по средствам письменного слова - все это сохраняется в веках. Мы нуждаемся в тех печатных и написанных иным способом словах, которые несут мудрость и опыт других людей, - сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Большим событием День православной книги назвал и мэр города Сергей Собянин. Он вспомнил о дате образования Москвы.

- Что легло в основу этой даты? Не строительство городских стен или дворцов, улиц или торговых рядов. В основе первое письменное упоминание о нашем городе. Принято, что рождение всех городов отмечается с даты первого упоминания. Насколько важным считается написанное слово - на берестяной грамоте, на бумаге или деревянной дощечке, - сказал мэр города.

Напечатанные книги, по словам мэра города, стали основой создания славянской и российской цивилизации. Ведь книги дали скорость распространению информации и знаний. Также Сергей Собянин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с очередной годовщиной присвоения звания епископа.

- Это значимое событие для вас лично, но и для всех нас. Вы делаете очень много для нашего города, страны. От вас исходит сострадание, добро, - обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках праздничного мероприятия детям показали музыкально-театральную постановку "Цветок Мадагаскара". После праздника дети и участники торжества получили в подарок книжные комплекты.