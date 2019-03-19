2019-03-19T16:10:02+03:00
Общество

"День православной книги" прошел в Храме Христа Спасителя

На детский праздник пригласили многодетные семьи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Ремонтно-восстановительные работы Храма Христа Спасителя.Ремонтно-восстановительные работы Храма Христа Спасителя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 19 марта при поддержке Правительства Москвы прошел детский праздник "День православной книги". Мероприятие посетили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы традиционно встречаемся в это день, чтобы вспомнить великий подвиг русского книгопечатника Ивана Федорова, который отпечатал богослужебную книгу "Апостол". С этого исторического деяния началось книгопечатание в нашей стране. Сегодня мы не представляем жизнь без книг. Мы используем печатные и электронные книги. Главное - смысл книги, как того, что несет в себе мысли, информацию, и то что передается по средствам письменного слова - все это сохраняется в веках. Мы нуждаемся в тех печатных и написанных иным способом словах, которые несут мудрость и опыт других людей, - сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Большим событием День православной книги назвал и мэр города Сергей Собянин. Он вспомнил о дате образования Москвы.

- Что легло в основу этой даты? Не строительство городских стен или дворцов, улиц или торговых рядов. В основе первое письменное упоминание о нашем городе. Принято, что рождение всех городов отмечается с даты первого упоминания. Насколько важным считается написанное слово - на берестяной грамоте, на бумаге или деревянной дощечке, - сказал мэр города.

Напечатанные книги, по словам мэра города, стали основой создания славянской и российской цивилизации. Ведь книги дали скорость распространению информации и знаний. Также Сергей Собянин поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с очередной годовщиной присвоения звания епископа.

- Это значимое событие для вас лично, но и для всех нас. Вы делаете очень много для нашего города, страны. От вас исходит сострадание, добро, - обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках праздничного мероприятия детям показали музыкально-театральную постановку "Цветок Мадагаскара". После праздника дети и участники торжества получили в подарок книжные комплекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Они замерзали, разбежавшись по склону": знакомые погибших на Чивруайском перевале студентов из Куйбышева ищут причины страшной трагедии
"КП-Самара" пообщалась со знакомыми и друзьями погибших 43 года назад туристов, пропавших на Чивруайском перевале в Ловозерских тундрах. Что случилось в тот день, почему в поход отправились в ночь и зачем группа разделилась
Новости 24
Серийного автоугонщика задержали в Подмосковье
Столичным водителям рекомендуют пока не переходить на летнюю резину
В Москве зафиксировали самый теплый день весны
В Подмосковье сразу две школы эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Подмосковье подросток выжил после падения с 11 этажа
Новая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 километров
Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке
В Подмосковье мужчина украл из банкомата 50 тысяч
Собянин посоветовал москвичам не экспериментировать с оплатой парковок
Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
В Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей
Воздух в столице прогрелся на 8 градусов за три часа
В Москве по программе реновации расселяют 50 домов
Первых пациентов медцентр в Новой Москве примет уже в этом году
Собянин: "Национальный космический центр дополним целой системой технопарков"
Программу благоустройства "Мой район" составляют по заявкам москвичей
Собянин: "Во время зимней уборки города "Жилищники" сработали в целом неплохо"
В Подмосковье молодого мужчину сбила электричка
Синоптики рассказали, когда в московском регионе стает вновь выпавший снег
В лесопарках Москвы проведут бесплатные экскурсии
В Подмосковье два мигранта ограбили таксиста и скрылись на его авто
Столичных водителей предупреждают о гололедице
В Подмосковье мошенники набрали кредитов на посторонних людей
В восьми московских кинотеатрах бесплатно покажут мультфильмы