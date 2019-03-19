2019-03-19T16:40:55+03:00
Общество

Парк «Зарядье» получил специальный приз MIPIM

Проект получил высокую оценку крупнейшей градостроительной выставки мира
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Парк «Зарядье» получил приз градостроительной выставки MIPIM. Причем, всего через несколько лет Мос ква получит возможность выставить на соискание авторитетной международной архитектурной премии MIPIM Awards дома и кварталы, созданные по программе реновации, заявил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин обратил внимание журналистов, что в прошлом году парк «Зарядье» был в числе номинантов премии, а в этом получил приз благодаря новому концертному залу. При этом отметил, что в течение нескольких ближайших лет на оценку международного жури могут быть также представлены проекты редевелопмента старых промышленных территорий.

- Уже через несколько лет мы увидим результаты той масштабной программы и работы по реорганизации старых промышленных зон, за которые взялись несколько ранее, - добавил заммэра.

Заместитель мэра столицы напомнил, что власти запустили программу реновации благодаря тем запасам жилья, которые были у Москвы. Начали переселение. Однако в ближайшие годы качество домов, специально спроектированных и построенных для этой программы, будет значительно лучше.

Напомним, в этом году на 30-й выставке недвижимости MIPIM в Каннах специальный приз жюри MIPIM Awards получил парк «Заряде». В этом году выставка стала одной из самых масштабных за всю историю, она собрала 26,8 тыс. участников из 100 стран, 5,4 тыс. инвесторов и 3,35 тыс. компаний. Члены жюри отметили смелость градостроительного решения парка «Зарядье», уникальность архитектурных форм и профессионализм команды специалистов, в которую входили представители правительства Москвы, компании «Мосинжпроект», иностранные и российские архитекторы и инженеры. «Зарядье» — это первый парк, созданный за последние 200 лет в центре Москвы.

Стенд Москвы стал одним из самых ярких и посещаемых на выставке. За 3 дня его посетили более 8 тыс. человек. Уникальная мобильная экспозиция "Карта Москвы" рассказывала гостям о ключевых проектах градостроительного развития столицы, в т.ч. о развитии Московского метрополитена, дорожной инфраструктуры, Новой Москвы, спортивной инфраструктуры, о реорганизации промзон, о программе реновации, о благоустройстве парков и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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