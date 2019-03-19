Парк «Зарядье» получил специальный приз MIPIM

Парк «Зарядье» получил приз градостроительной выставки MIPIM. Причем, всего через несколько лет Мос ква получит возможность выставить на соискание авторитетной международной архитектурной премии MIPIM Awards дома и кварталы, созданные по программе реновации, заявил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин обратил внимание журналистов, что в прошлом году парк «Зарядье» был в числе номинантов премии, а в этом получил приз благодаря новому концертному залу. При этом отметил, что в течение нескольких ближайших лет на оценку международного жури могут быть также представлены проекты редевелопмента старых промышленных территорий.

- Уже через несколько лет мы увидим результаты той масштабной программы и работы по реорганизации старых промышленных зон, за которые взялись несколько ранее, - добавил заммэра.

Заместитель мэра столицы напомнил, что власти запустили программу реновации благодаря тем запасам жилья, которые были у Москвы. Начали переселение. Однако в ближайшие годы качество домов, специально спроектированных и построенных для этой программы, будет значительно лучше.

Напомним, в этом году на 30-й выставке недвижимости MIPIM в Каннах специальный приз жюри MIPIM Awards получил парк «Заряде». В этом году выставка стала одной из самых масштабных за всю историю, она собрала 26,8 тыс. участников из 100 стран, 5,4 тыс. инвесторов и 3,35 тыс. компаний. Члены жюри отметили смелость градостроительного решения парка «Зарядье», уникальность архитектурных форм и профессионализм команды специалистов, в которую входили представители правительства Москвы, компании «Мосинжпроект», иностранные и российские архитекторы и инженеры. «Зарядье» — это первый парк, созданный за последние 200 лет в центре Москвы.

Стенд Москвы стал одним из самых ярких и посещаемых на выставке. За 3 дня его посетили более 8 тыс. человек. Уникальная мобильная экспозиция "Карта Москвы" рассказывала гостям о ключевых проектах градостроительного развития столицы, в т.ч. о развитии Московского метрополитена, дорожной инфраструктуры, Новой Москвы, спортивной инфраструктуры, о реорганизации промзон, о программе реновации, о благоустройстве парков и общественных пространств.