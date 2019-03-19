2019-03-19T16:54:54+03:00
Общество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представил зампреду Правительства РФ Максиму Акимову Центр управления регионом

Опыт Московской области в будущем могут перенимать и другие субъекты РФ
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продемонстрировал зампреду, как работает Центр управления регионом. Автор фото: Антон ЧЕРНОВГубернатор Московской области Андрей Воробьёв продемонстрировал зампреду, как работает Центр управления регионом. Автор фото: Антон ЧЕРНОВ
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Заместитель председателя Правительства России Максим Акимов сегодня посетил подмосковный Красногорск. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продемонстрировал зампреду, как работает Центр управления регионом.

ЦУР - глобальная информационная система, в которую в режиме реального времени стекаются данные из десятков министерств, ведомств и служб. В том числе - с систем «Добродел» и «Инцидент». Информация круглосуточно собирается и анализируется 80 сотрудниками.

Работа системы произвела на зампреда очень позитивное впечатление.

- Московская область - это территория, у которой почти все регионы РФ могут очень многому научиться, - заявил Максим Акимов. - Здесь реализованы прорывные решения по государственному управлению, основанные на цифровых технологиях. У меня очень сильные впечатления от посещения ЦУР. Это одно из тех решений, которое может быть оттиражировано в регионах, чтобы обеспечить качественную, быструю связь людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или текущие проблемы. И самое главное - обеспечивать руководство региона данными для принятий управленческих решений.

Позже под руководством Андрея Воробьёва состоялось заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» - в нем участвовали представители федеральных органов власти, субъектов РФ, эксперты, главы общественных организаций, госкорпораций и крупных компаний. Напомним, в конце прошлого года по поручению Президента России были созданы 16 тематических групп Госсовета. Губернатор Подмосковья как раз возглавляет направление цифровой экономики.

- Цифровая экономика, ЦУР сделаны для того, чтобы была экономия денег, исключалась коррупция, была абсолютная прозрачность, - сказал Андрей Воробьёв. - Если у тебя есть проблема и жалоба, то они должна решаться в максимально короткий срок. Наша задача - перевести все министерства на цифровой режим, чтобы эффективность управления была заметна и удобна человеку. Задача рабочей группы Госсовета - выработать дорожную карту, которая позволила бы нам добиться успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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