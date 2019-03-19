Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представил зампреду Правительства РФ Максиму Акимову Центр управления регионом
Заместитель председателя Правительства России Максим Акимов сегодня посетил подмосковный Красногорск. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продемонстрировал зампреду, как работает Центр управления регионом.
ЦУР - глобальная информационная система, в которую в режиме реального времени стекаются данные из десятков министерств, ведомств и служб. В том числе - с систем «Добродел» и «Инцидент». Информация круглосуточно собирается и анализируется 80 сотрудниками.
Работа системы произвела на зампреда очень позитивное впечатление.
- Московская область - это территория, у которой почти все регионы РФ могут очень многому научиться, - заявил Максим Акимов. - Здесь реализованы прорывные решения по государственному управлению, основанные на цифровых технологиях. У меня очень сильные впечатления от посещения ЦУР. Это одно из тех решений, которое может быть оттиражировано в регионах, чтобы обеспечить качественную, быструю связь людей с теми, кто призван реагировать на сложные жизненные ситуации или текущие проблемы. И самое главное - обеспечивать руководство региона данными для принятий управленческих решений.
Позже под руководством Андрея Воробьёва состоялось заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» - в нем участвовали представители федеральных органов власти, субъектов РФ, эксперты, главы общественных организаций, госкорпораций и крупных компаний. Напомним, в конце прошлого года по поручению Президента России были созданы 16 тематических групп Госсовета. Губернатор Подмосковья как раз возглавляет направление цифровой экономики.
- Цифровая экономика, ЦУР сделаны для того, чтобы была экономия денег, исключалась коррупция, была абсолютная прозрачность, - сказал Андрей Воробьёв. - Если у тебя есть проблема и жалоба, то они должна решаться в максимально короткий срок. Наша задача - перевести все министерства на цифровой режим, чтобы эффективность управления была заметна и удобна человеку. Задача рабочей группы Госсовета - выработать дорожную карту, которая позволила бы нам добиться успеха.
ИСТОЧНИК KP.RU