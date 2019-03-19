2019-03-19T18:11:22+03:00
Общество

Москва закупила для библиотек свыше 9000 экземпляров "Православной энциклопедии"

Мэр города рассказал о городских закупках книг.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Белом зале Храма Христа Спасителя 19 марта состоялось совместное заседание трех Советов по изданию "Православной энциклопедии".В Белом зале Храма Христа Спасителя 19 марта состоялось совместное заседание трех Советов по изданию "Православной энциклопедии".Фото: Алиса ТИТКО
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В Белом зале Храма Христа Спасителя 19 марта состоялось совместное заседание трех Советов по изданию "Православной энциклопедии". В нем приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. представил новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома "Православной энциклопедии". Работа над изданием идет около 20 лет. Создание энциклопедии начато в ознаменование 2000-летия Рождества Христова специально созданным Церковно-научным центром Русской Православной Церкви "Православная энциклопедия".

Представлены новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома "Православной энциклопедии. Фото: Алиса ТИТКО

Представлены новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома "Православной энциклопедии.Фото: Алиса ТИТКО

- Главным событием 2018 года стал выпуск 50-го тома, где большинство статей о Святом Николае, всего же в томе 260 статей, - рассказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании трех Советов по изданию "Православной энциклопедии" обсуждали популяризацию и распространение томов. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что книги должны обязательно презентоваться в тех областях, о которых идет речь в конкретных томах. Например, в Нижегородской, Оренбургской. Также важен выпуск англоязычной версии. Обсуждалась и возможность комплектакции книгами городских библиотек.

- Ежегодно выходит по четыре тома. Это напряженная работа большого коллектива, требует четкого планирования. Нужно понимать объемы финансирования, заказов. В 2018 году ряд членов попечительского совета выделели значительные средства для выпуска энциклопедии. Правительство Москвы в 2018 году продолжило оснащение томами энциклопедии городских и школьных библиотек, всего было закуплено свыше 9000 экземпляров, - сказал мэр Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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