Москва закупила для библиотек свыше 9000 экземпляров "Православной энциклопедии"

В Белом зале Храма Христа Спасителя 19 марта состоялось совместное заседание трех Советов по изданию "Православной энциклопедии". В нем приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. представил новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома "Православной энциклопедии". Работа над изданием идет около 20 лет. Создание энциклопедии начато в ознаменование 2000-летия Рождества Христова специально созданным Церковно-научным центром Русской Православной Церкви "Православная энциклопедия".

Представлены новые 49-й, 50-й, 51-й и 52-й алфавитные тома "Православной энциклопедии.Фото: Алиса ТИТКО

- Главным событием 2018 года стал выпуск 50-го тома, где большинство статей о Святом Николае, всего же в томе 260 статей, - рассказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании трех Советов по изданию "Православной энциклопедии" обсуждали популяризацию и распространение томов. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что книги должны обязательно презентоваться в тех областях, о которых идет речь в конкретных томах. Например, в Нижегородской, Оренбургской. Также важен выпуск англоязычной версии. Обсуждалась и возможность комплектакции книгами городских библиотек.

- Ежегодно выходит по четыре тома. Это напряженная работа большого коллектива, требует четкого планирования. Нужно понимать объемы финансирования, заказов. В 2018 году ряд членов попечительского совета выделели значительные средства для выпуска энциклопедии. Правительство Москвы в 2018 году продолжило оснащение томами энциклопедии городских и школьных библиотек, всего было закуплено свыше 9000 экземпляров, - сказал мэр Москвы.

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